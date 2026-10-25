El Municipio de Carmelo participará en una jornada de promoción del turismo náutico uruguayo que se desarrollará en San Fernando, Argentina, con la presencia de representantes de instituciones públicas y organizaciones vinculadas a la navegación recreativa.

El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, informó que la iniciativa surge como alternativa ante la ausencia, este año, de la feria náutica que habitualmente se realiza en la zona.

Según explicó el jerarca en una entrevista, el Ministerio de Turismo de Uruguay alquiló un salón en San Fernando y organizará un encuentro con servicio de catering para presentar la oferta de turismo náutico del país ante representantes del sector argentino.

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Participación de organismos nacionales y departamentales

Parodi detalló que la delegación uruguaya estará integrada por representantes del Ministerio de Turismo, la Administración Nacional de Puertos (ANP), la Dirección Nacional de Hidrografía y las intendencias de Maldonado, Montevideo, Colonia y Cerro Largo, además del Municipio de Carmelo.

De acuerdo con lo señalado por el alcalde, se espera la asistencia de entre 80 y 100 personas vinculadas a clubes náuticos, guarderías de embarcaciones y asociaciones de la zona norte del Gran Buenos Aires.

El encuentro tendrá como objetivo promocionar las posibilidades que ofrece Uruguay para el turismo náutico entre quienes desarrollan actividades recreativas y deportivas vinculadas a la navegación.

Solicitan la presencia de la Prefectura de Carmelo

Uno de los planteos realizados por el Municipio de Carmelo fue incorporar a la Prefectura Nacional Naval a la actividad, con el propósito de brindar información técnica a los participantes.

Parodi explicó que durante el encuentro pueden surgir consultas relacionadas con los cruces náuticos entre Argentina y Uruguay, así como sobre aspectos técnicos de la navegación.

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En ese sentido, el Municipio propuso que la representación de la Prefectura Nacional Naval esté a cargo de un funcionario de la Prefectura de Carmelo, por su conocimiento de las condiciones y características de la navegación en la zona.

La participación del representante de Prefectura quedará sujeta a la autorización de las autoridades correspondientes.

La participación municipal no tendrá costos

El alcalde también señaló que la presencia del Municipio de Carmelo en San Fernando no generará gastos para el gobierno local.

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Según explicó, viajará en su vehículo particular y trasladará junto a él a un representante del Ministerio de Turismo.

De esta manera, Carmelo estará representado en una instancia de promoción dirigida al sector náutico argentino, junto con organismos nacionales y departamentales uruguayos.