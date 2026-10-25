Durante generaciones, las luces de Buenos Aires vistas desde la costa de Carmelo formaron parte de una imagen familiar del Río de la Plata. El resplandor de la gran ciudad, extendido sobre el horizonte, ha sido una referencia geográfica y cultural de la proximidad entre ambas orillas. Sin embargo, la ciencia permite incorporar otra interpretación a ese paisaje: la luz artificial también constituye un factor de transformación ambiental.

La contaminación lumínica es la alteración de las condiciones naturales de oscuridad por la presencia de iluminación artificial. Sus manifestaciones incluyen el resplandor del cielo nocturno, la dispersión de luz hacia espacios que no necesitan iluminación y los cambios en los ciclos naturales de numerosas especies.

Este fenómeno adquiere especial interés en Carmelo, donde la ciudad convive con playas, vegetación ribereña, áreas rurales y ambientes acuáticos. Playa Seré, por ejemplo, puede observarse no solamente como un espacio recreativo, sino también como parte de un ecosistema donde la alternancia entre el día y la noche cumple funciones biológicas.

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La luz artificial introduce una variable adicional en ese equilibrio.

El cielo nocturno como parte del ecosistema

Una revisión de investigaciones publicada en 2022 en la revista científica Global Change Biology, titulada Impacts of artificial light at night in marine ecosystems, examinó las consecuencias de la iluminación artificial sobre los ambientes acuáticos y costeros.

Los estudios muestran que la luz nocturna puede modificar la orientación, los desplazamientos, la alimentación y los comportamientos reproductivos de diferentes organismos.

Numerosas especies utilizan la intensidad de la luz natural, las fases lunares y la alternancia entre claridad y oscuridad como señales para organizar sus actividades. Cuando esas condiciones cambian, también pueden modificarse las relaciones entre los organismos y su entorno.

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La Universidad de la República, a través de investigadores del Centro Universitario Regional del Este, ha desarrollado estudios sobre contaminación lumínica y biodiversidad en ambientes costeros uruguayos. Estas investigaciones permiten comprender que la oscuridad constituye una condición ecológica, especialmente importante para determinadas especies y procesos naturales.

Desde esa perspectiva, una playa tiene una dimensión ambiental que continúa activa después de la puesta del sol.

La luminosidad de Buenos Aires y el paisaje del Río de la Plata

La contaminación lumínica también puede extenderse a grandes distancias.

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El fenómeno denominado skyglow, o resplandor artificial del cielo, ocurre cuando parte de la luz emitida por las ciudades se dispersa en la atmósfera. Su intensidad depende de las fuentes de iluminación, las partículas atmosféricas y las condiciones meteorológicas, entre otros factores.

Por eso, el brillo nocturno de las grandes áreas metropolitanas puede alcanzar regiones alejadas de los centros urbanos.

La ubicación de Carmelo frente al sistema metropolitano del Río de la Plata permite introducir una perspectiva regional en el análisis del cielo nocturno. La iluminación de las ciudades no constituye solamente un elemento visual de su paisaje: también participa de un fenómeno atmosférico que trasciende sus límites territoriales.

Durante décadas, las luces de Buenos Aires fueron contempladas desde la orilla uruguaya como expresión de una ciudad inmensa. La investigación ambiental añade una dimensión menos conocida a esa imagen, relacionada con la propagación de la luz y su influencia sobre la oscuridad natural.

Una transformación cultural de la noche

El desarrollo del alumbrado público modificó profundamente la experiencia de las ciudades. Permitió ampliar los horarios de actividad, mejorar la visibilidad y transformar la utilización de calles, paseos y espacios recreativos.

La iluminación quedó culturalmente vinculada con la modernización, el progreso y la seguridad. La oscuridad, por el contrario, adquirió frecuentemente una connotación asociada al aislamiento o al peligro.

Las investigaciones contemporáneas introducen una perspectiva complementaria: la oscuridad también tiene valor ambiental.

Este cambio permite considerar la iluminación desde criterios que integran su función social con las características naturales de cada lugar. La intensidad, orientación, duración y composición espectral de la luz determinan cómo se proyecta sobre el entorno.

La tecnología actual permite diseñar sistemas de iluminación que atienden las necesidades de circulación y convivencia y, al mismo tiempo, limitan la dispersión innecesaria hacia el cielo y los ambientes naturales.

En Uruguay, la Red Procielos ha contribuido a difundir este enfoque, vinculando la conservación del cielo nocturno con la astronomía, la biodiversidad y el uso responsable de la iluminación.

En setiembre de 2026, Rocha incorporó esta perspectiva al aprobar una ordenanza de protección del cielo oscuro natural, elaborada con participación de investigadores de la Universidad de la República.

La noche como patrimonio natural

La identidad turística de Carmelo está estrechamente relacionada con su paisaje. El río, las playas, los viñedos y la campiña constituyen elementos reconocibles de su territorio.

A esa caracterización puede incorporarse una dimensión que recibe creciente atención científica: la calidad ambiental de la noche.

El cielo, las variaciones naturales de luminosidad, los ciclos de actividad de la fauna y las condiciones de oscuridad forman parte del funcionamiento de los ecosistemas.

La contaminación lumínica representa, en ese contexto, un campo de estudio que vincula urbanismo, biología, astronomía y planificación territorial.

Su consideración permite ampliar la manera de interpretar los paisajes costeros, particularmente en regiones donde se encuentran áreas urbanas y ambientes naturales.

Para Carmelo, significa también observar desde otra perspectiva una imagen cotidiana: la playa después del atardecer, el río bajo la luz de la Luna y, en el horizonte, el resplandor de Buenos Aires.

Son componentes de un mismo paisaje nocturno, aunque respondan a fenómenos naturales y humanos diferentes.

La ciencia está mostrando que la noche no es simplemente el intervalo entre dos días. Es una dimensión del ambiente, con procesos propios, cuyo conocimiento amplía también nuestra manera de comprender el territorio.