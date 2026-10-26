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El crecimiento de la actividad forestal en Uruguay vuelve a colocar en discusión el papel de los puertos y las conexiones terrestres del departamento de Colonia. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) señaló la necesidad de aumentar la capacidad de transporte y reducir los costos logísticos para acompañar el desarrollo del sector.

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Durante URUFOREST 2026, realizada en Juan Lacaze entre el 21 y el 24 de octubre, la ministra Lucía Etcheverry destacó los desafíos que enfrenta el país en materia de infraestructura. El planteo fue recogido en un comunicado oficial publicado este lunes 26 de octubre.

La exposición reunió a más de 120 participantes y permitió abordar las necesidades de una actividad que requiere movilizar grandes volúmenes de producción hacia los centros industriales y los puertos.

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Nueva Palmira y Juan Lacaze, dos realidades portuarias

Nueva Palmira constituye uno de los principales centros logísticos del país. Según datos de la Administración Nacional de Puertos (ANP), durante 2025 su muelle público movilizó 2.258.264 toneladas de graneles, un 8 % más que en 2024.

Su ubicación y conexión con la Hidrovía Paraná-Paraguay le permiten participar en operaciones de exportación, importación y trasbordo de mercaderías.

Juan Lacaze, por su parte, dispone de infraestructura para operaciones de carga en Puerto Sauce. La terminal cuenta con un muelle de 98 metros, instalaciones para buques de carga rodada y conexión terrestre mediante la ruta 54 y la ruta 1.

Sin embargo, no se ha identificado en los anuncios recientes del MTOP un proyecto de inversión aprobado que vincule directamente esta terminal con nuevas operaciones forestales.

Infraestructura y oportunidades para el departamento

Las rutas 1, 21 y 54 forman parte de las conexiones terrestres que articulan distintas localidades del departamento con sus puertos y centros productivos.

Una eventual ampliación de la actividad logística podría generar demanda de transporte, almacenamiento, mantenimiento y otros servicios, con posibilidades para empresas y trabajadores de Juan Lacaze, Carmelo, Nueva Palmira y Colonia del Sacramento.

No obstante, estos efectos dependerán de inversiones concretas, volúmenes de carga y decisiones de los operadores.

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El principal interrogante es si los planes nacionales de infraestructura contemplarán nuevas inversiones en Colonia. La definición de proyectos, presupuestos y plazos permitirá determinar si el crecimiento forestal se traducirá en mayor actividad económica para el departamento.

Fuentes: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, comunicado del 26 de octubre de 2026; Administración Nacional de Puertos, estadísticas portuarias de 2025 y ficha técnica de Puerto Sauce.