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El 32% de los uruguayos afirma haber sufrido algún intento de fraude, engaño o robo de información en internet, mientras que el 8% declara haber perdido dinero por estafas digitales durante el último año. En 2024, ese porcentaje era del 5%.

Los datos surgen del estudio Estado de la Ciberseguridad en Uruguay, elaborado por la empresa Datasec a partir de información recopilada por Grupo Radar.

El informe identifica deficiencias en las medidas de protección digital. Una de cada tres personas que utiliza computadoras carece de antivirus y el 40% no realiza copias de seguridad de sus archivos. Entre los usuarios de teléfonos inteligentes, uno de cada cuatro tampoco respalda su información.

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Cambios en los hábitos digitales

El 71% de quienes experimentaron intentos de fraude modificó sus hábitos de navegación o incorporó medidas de seguridad después del episodio.

Por otra parte, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025 indican que solamente el 21,7% de las estafas fue comunicado a la Policía y el 18,6% recibió una denuncia formal.

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El estudio también señala que la inteligencia artificial facilita nuevas modalidades de fraude, mediante mensajes personalizados y suplantación de identidad con voces e imágenes sintéticas.

Ante este escenario, el informe destaca la importancia de fortalecer la prevención, mejorar los hábitos digitales y desarrollar mecanismos de respuesta frente a las amenazas.