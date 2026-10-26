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La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República y la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) firmaron un convenio de cooperación para promover la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública.

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El acuerdo se suscribió el viernes 23 de octubre en Torre Ejecutiva, en el marco del Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación, con la participación de la secretaria de Derechos Humanos, Iliana da Silva, y el presidente de APU, Rody Olivera.

El convenio contempla seminarios, talleres, cursos y campañas de sensibilización sobre derechos humanos, además de espacios de intercambio entre periodistas, organismos públicos y organizaciones sociales.

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Da Silva destacó la necesidad de combatir la desinformación y los discursos de odio. «Sin periodismo no hay una democracia plena», afirmó.

Olivera señaló que se trata del primer acuerdo de APU con una dependencia del Poder Ejecutivo.