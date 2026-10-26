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La Intendencia de Colonia realizó el acto del programa Primera Experiencia Laboral, durante el cual se firmaron nuevos contratos, se entregaron diplomas y se sortearon oportunidades de continuidad laboral para jóvenes del departamento.

La ceremonia contó con la participación de la secretaria general, Belén Rico Skerl; el director de Desarrollo Humano y Juventud, Ricardo Planchón, y el director de Juventud, Marcelo Galetto.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia del programa para facilitar el acceso de los jóvenes al empleo y promover su formación.

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Josefina Devicenti recibió simbólicamente el diploma en representación de quienes finalizaron su período, mientras que Carla Negrín firmó uno de los nuevos contratos.

Además, se sortearon diez lugares para renovar las pasantías entre participantes con calificación excelente.

Finalmente, Sergio Errecarte, perteneciente a la Dirección de Deportes, resultó seleccionado mediante sorteo para ingresar como funcionario de la Intendencia de Colonia.