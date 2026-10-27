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El emprendimiento contempla un edificio de 18.000 metros cuadrados destinado a residencias y espacios de trabajo. La construcción comenzaría en 2027.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió el lunes 26 de octubre en Torre Ejecutiva a representantes de WorkNomads y +Colonia, quienes presentaron un proyecto de inversión estimado entre 40 y 45 millones de dólares para instalar un complejo tecnológico y residencial en el departamento.

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, participó del encuentro y difundió el anuncio a través de sus redes sociales, donde vinculó la iniciativa con el desarrollo tecnológico y económico departamental.

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Según informó Presidencia de la República, WorkNomads proyecta construir un edificio de 18.000 metros cuadrados, con más de 200 residencias, oficinas compartidas y espacios destinados a actividades comunitarias. Será la primera base sudamericana de la compañía, que actualmente desarrolla operaciones en Bulgaria.

Inversión, empleo y desarrollo territorial

El proyecto se integrará al emprendimiento urbanístico +Colonia, iniciado en 2023, y contempla comenzar las obras en 2027, una vez completados los procedimientos administrativos correspondientes.

La inversión anunciada representa una previsión empresarial y no recursos ya ejecutados. Su impacto económico dependerá del avance de la construcción, las contrataciones y los servicios que demande su funcionamiento.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuántos empleos directos generará la instalación ni qué proporción corresponderá a trabajadores del departamento.

Otro aspecto será la vinculación de las actividades tecnológicas con empresas, profesionales e instituciones educativas de Colonia.

La concreción del emprendimiento permitirá evaluar su incidencia sobre el empleo, la actividad comercial y la infraestructura local.

El principal indicador será cuánto de la inversión anunciada se transforma efectivamente en actividad económica y oportunidades laborales para el departamento.