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La organización Colonia Diversa, junto al Consejo Departamental de Diversidad y otras instituciones públicas y privadas, presentará este miércoles 28 de octubre la décima edición de la Marcha de la Diversidad de Colonia, denominada Colonia Pride.

El lanzamiento nacional tendrá lugar a las 12:30 en la sala Arredondo del Ministerio de Turismo, en Montevideo. Participarán el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el director departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Maxi Olaverry; Isabella Rosselli, de la Intendencia de Colonia, y Sebastián Flores, de Colonia Diversa.

La marcha se desarrollará el sábado 14 de noviembre en Colonia del Sacramento, con una programación que comenzará a las 15:00 en los espacios exteriores del estadio Suppici, donde funcionará la feria cultural y gastronómica La Verbena.

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Actividades y espectáculos

A las 16:30 comenzará la concentración en el extremo de la avenida General Flores, con actuaciones musicales, tambores y propuestas artísticas. La marcha partirá a las 17:00.

Entre las 18:00 y las 23:00 se desarrollarán espectáculos en el escenario, con la participación de diversos artistas y el cierre de la banda EPSI.

La jornada finalizará con una actividad musical desde las 23:30 en Barbot 167.

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Según Colonia Diversa, la iniciativa busca promover el respeto a las identidades, la convivencia y la participación colectiva. La organización también destacó el trabajo conjunto con instituciones vinculadas al turismo departamental.