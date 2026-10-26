Escuchar artículo 0:00 2:38 x1

El senador Javier García anunció que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la exministra María Julia Muñoz por presuntos delitos de difamación e injurias. El legislador comunicó la decisión a través de su cuenta en la red social X y difundió una imagen de la documentación presentada.

«Recién presenté DENUNCIA PENAL en Fiscalía a Ma Julia Muñoz por delitos de difamación e injurias. A partir de ahora que la Justicia se haga cargo de ella», escribió García.

Según el documento difundido, la denuncia se refiere a expresiones realizadas durante una entrevista emitida entre el 22 y el 23 de octubre de 2026, así como a una publicación efectuada por Muñoz en Facebook el 24 de octubre.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las pruebas presentadas ante Fiscalía

En el apartado dedicado a la prueba, García identifica seis documentos, entre ellos fragmentos audiovisuales difundidos por El Observador, un pasaje de la emisión original y un enlace a la entrevista completa disponible en YouTube.

También incorpora capturas de pantalla de la publicación en Facebook, notas periodísticas de El Observador y Telenoche del 23 de octubre y un acta notarial de constatación de los contenidos audiovisuales y de la publicación en redes sociales.

El escrito solicita que Muñoz sea citada a declarar con las garantías del debido proceso y que se reciba la declaración del denunciante para ratificar su presentación.

García manifestó que no acepta las disculpas

En el petitorio, el senador deja constancia de que no acepta las disculpas publicadas por la denunciada, a los efectos del artículo 4 de la Ley 16.274.

Asimismo, solicita que Fiscalía tenga por presentada la denuncia, incorpore la documentación aportada y disponga las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La imagen compartida muestra un sello de recepción de la Fiscalía General de la Nación fechado el 26 de octubre de 2026.

La presentación constituye una denuncia penal y no supone que los delitos denunciados hayan sido acreditados. Corresponderá a las autoridades competentes determinar las actuaciones que procedan.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El documento difundido no permite conocer el contenido íntegro de las declaraciones cuestionadas ni los fundamentos completos de la denuncia.