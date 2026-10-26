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El Poder Ejecutivo resolvió extender por un mes el programa Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación, en acuerdo con el Congreso de Intendentes. La prórroga mantendrá las condiciones vigentes y permitirá continuar con las oportunidades laborales y de formación destinadas a personas con dificultades para acceder al empleo.

Según informó el Gobierno nacional el 23 de octubre, la normativa también autoriza a las intendencias a prolongar el programa por un período equivalente al establecido originalmente, siempre que asuman el financiamiento correspondiente.

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La disposición contempla, además, la posibilidad de mantener durante 2027 la contratación de participantes de programas de reinserción social para personas liberadas del sistema penitenciario y de atención a personas en situación de calle, bajo las condiciones legales previstas.

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La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) continuará coordinando con los gobiernos departamentales las acciones vinculadas a las oportunidades de empleo y capacitación.

La inversión total prevista asciende a 658 millones de pesos. De ese monto, 453 millones serán aportados por el Gobierno nacional, 113 millones por las intendencias y 92 millones por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), según el comunicado oficial.