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Funcionarios municipales de Colonia Valdense resultaron afectados por la inhalación de gases tóxicos provenientes de bidones de glifosato depositados en un contenedor de residuos domiciliarios. El episodio fue informado por el Municipio, que exhortó a la población a extremar las precauciones al desechar envases de productos químicos.

El incidente ocurrió durante las tareas habituales de recolección de basura, en los contenedores ubicados sobre la calle José Pedro Varela, frente a la escuela de la localidad.

Según explicó el gobierno municipal mediante un comunicado, los trabajadores manipularon y comprimieron los bidones que se encontraban entre los residuos. En presencia de agua, los envases liberaron gases que afectaron las vías respiratorias de los funcionarios.

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La administración local señaló que no es la primera vez que se registra un episodio de estas características, por lo que reiteró la necesidad de adoptar medidas de prevención para evitar nuevas situaciones de riesgo.

Advertencia sobre la disposición de residuos químicos

Ante lo ocurrido, el Municipio solicitó a los vecinos que no depositen bidones de glifosato ni recipientes que hayan contenido sustancias químicas en los contenedores destinados a residuos domiciliarios.

La advertencia apunta a proteger tanto a los trabajadores encargados de la recolección como a otras personas que puedan entrar en contacto con estos materiales durante su manipulación.

El gobierno local insistió en la importancia de la colaboración de la comunidad para prevenir incidentes similares y preservar las condiciones de seguridad de quienes desempeñan diariamente tareas de limpieza y recolección en la ciudad.