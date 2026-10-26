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La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el papa León XIV realizará su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, de acuerdo con el programa anunciado anteriormente.

La confirmación se produjo dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice. Según el comunicado oficial, su recuperación continúa favorablemente y los últimos estudios médicos permiten mantener la agenda prevista.

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El doctor Luigi Carbone, integrante del equipo médico, señaló que los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio no presentan contraindicaciones para que el Papa emprenda el viaje a América Latina.

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La Santa Sede informó además que la operación se desarrolló sin complicaciones. Los exámenes posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no será necesario realizar tratamientos oncológicos adicionales.

Desde su regreso al Vaticano, León XIV retomó gradualmente sus actividades, combinando compromisos públicos con períodos de descanso recomendados por sus médicos.

El pontífice manifestó su expectativa por regresar a América Latina, continente donde vivió durante parte de su trayectoria religiosa.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó León XIV.

Según el Vaticano, la visita buscará fortalecer los vínculos con las Iglesias locales y transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz a las comunidades de los tres países.