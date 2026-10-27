Escuchar artículo 0:00 1:34 x1

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que este martes 27 de octubre se realizarán trabajos de mejora en la red de distribución de agua potable de Carmelo, departamento de Colonia, que podrían afectar transitoriamente el suministro.

Según el comunicado oficial emitido el lunes 26 de octubre, las tareas están previstas entre las 10:00 y las 13:00 horas.

La intervención comprende una disminución del bombeo debido al cierre de un tanque para efectuar la reparación de una llave. Como consecuencia, el abastecimiento de agua potable podría presentar alteraciones durante el período establecido.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Posible turbiedad tras los trabajos

OSE advirtió que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad en el agua debido a las tareas realizadas en la red.

En caso de persistir inconvenientes después de la normalización del suministro, los usuarios podrán comunicarse con el Centro de Atención Telefónica de OSE al 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles.

El organismo también aclaró que, en caso de condiciones meteorológicas adversas, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

La información actualizada sobre interrupciones del servicio está disponible en el sitio oficial www.ose.com.uy.