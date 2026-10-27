La Escuela de Reparaciones, Construcciones Navales y Anexos (ERCNA) realizará este jueves 29 de octubre la Expo ERCNA 2026, una jornada dedicada a compartir con la comunidad los conocimientos, trabajos y proyectos desarrollados por sus estudiantes.
La actividad tendrá lugar de 10:30 a 18:30, en la sede educativa ubicada en la intersección de 18 de Julio y Arroyo de las Vacas, en Carmelo.
Durante la exposición se podrán conocer propuestas vinculadas con la náutica, la ingeniería naval, la electricidad, la mecánica, la reparación de vehículos y el trabajo con fibra de vidrio.
La programación también incluirá demostraciones técnicas, charlas empresariales e información sobre becas y oportunidades de formación.
La iniciativa permitirá acercarse a los distintos oficios y especialidades que forman parte de la enseñanza técnica, además de conocer las experiencias educativas y los proyectos que los estudiantes desarrollan durante su formación en la institución
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