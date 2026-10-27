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El senador frenteamplista Óscar Andrade cuestionó el uso prolongado del seguro de desempleo en la industria frigorífica y mencionó situaciones en establecimientos de Colonia, Canelones y Tacuarembó. El legislador también anunció que el oficialismo trabaja en una regulación para abordar estas prácticas, según informó este martes 27 de octubre el programa En Perspectiva.

Durante una sesión extraordinaria del Senado, Andrade planteó que algunas empresas del sector mantienen trabajadores durante períodos prolongados en el seguro de paro y denunció presiones para modificar condiciones salariales y laborales.

Las afirmaciones del legislador se producen en un contexto de sucesivas extensiones del subsidio por desempleo en la industria frigorífica, algunas de ellas documentadas mediante resoluciones oficiales.

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Antecedentes oficiales en la industria frigorífica

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aprobó durante 2026 distintas prórrogas del subsidio por desempleo para trabajadores de empresas frigoríficas.

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Entre los antecedentes figura Frigorífico Casa Blanca, para cuyos trabajadores se aprobó una extensión mediante la Ley N.º 20.530, promulgada el 23 de septiembre de 2026. La norma facultó al MTSS a prolongar el beneficio hasta el 31 de octubre.

También se registraron resoluciones ministeriales que extendieron el subsidio para trabajadores de Establecimientos Colonia S.A., entre ellas las aprobadas en abril y agosto de este año.

Estas disposiciones confirman que la situación laboral de la industria frigorífica ha requerido medidas específicas del Estado para mantener la cobertura de los trabajadores afectados.

La situación de los trabajadores en Colonia

Las declaraciones de Andrade incorporan al departamento de Colonia en la discusión parlamentaria sobre la utilización del seguro de desempleo y sus efectos en las relaciones laborales.

Sin embargo, las resoluciones disponibles no permiten establecer cuántos trabajadores de frigoríficos del departamento permanecen actualmente amparados por el subsidio ni determinar si las presiones salariales denunciadas por el senador se produjeron en establecimientos de Colonia.

Las afirmaciones sobre eventuales modificaciones de las condiciones laborales corresponden a denuncias del legislador y no constituyen hechos acreditados de manera independiente.

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El planteo parlamentario abre una discusión sobre la duración del seguro de desempleo en la industria frigorífica y las condiciones en que se reincorporan los trabajadores a sus puestos.