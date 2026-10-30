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La Administración de Aduanas de Carmelo registró siete procedimientos entre enero y setiembre de 2026, con mercaderías valoradas en 954.530 pesos uruguayos, según un informe oficial fechado el 15 de octubre, al que accedió Carmelo Portal, mediante un pedido de datos basado en la Ley de Acceso a la Información Pública.

El documento, correspondiente al expediente EE2026-5-1-0010349 de la Dirección Nacional de Aduanas, identifica cuatro actuaciones por presunta infracción de contrabando, valoradas en 885.013 pesos, y tres por presunta infracción de abandono, por 69.517 pesos.

La intervención de mayor valor ocurrió el 28 de mayo, cuando se incautó un vehículo tasado en 530.000 pesos. Esta única actuación representa el 55,5 % del monto total registrado.

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Vestimenta, alimentos y encomiendas

La vestimenta constituye otro rubro relevante. El 6 de marzo fueron intervenidas 368 prendas, valoradas en 264.898 pesos. Posteriormente, se registraron otras dos actuaciones con ropa: 21 unidades en DAC Carmelo, el 19 de mayo, y 18 prendas el 14 de setiembre.

El 23 de julio se incautaron 416 unidades de comestibles, valoradas en 67.075 pesos.

Los servicios de encomiendas también aparecen en los registros. En Correo Carmelo se realizaron dos procedimientos durante setiembre, con 37 cosméticos y 21 unidades de calzado, por un valor conjunto de 58.702 pesos.

Qué revela el informe y qué información falta

El documento identifica como lugares de actuación a Carmelo, DAC Carmelo y Correo Carmelo, pero no precisa calles, barrios, rutas ni puntos de ingreso de las mercaderías.

Tampoco establece su procedencia, los posibles destinatarios comerciales ni el destino final de los bienes intervenidos.

Desde el punto de vista económico, las incautaciones involucran productos comercializados habitualmente en establecimientos locales. Su eventual ingreso irregular plantea interrogantes sobre la competencia con los comercios que cumplen las obligaciones tributarias.

Sin embargo, el valor incautado no equivale a impuestos evadidos ni permite calcular el volumen real del contrabando.

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Una diferencia que requiere aclaración

La revisión de antecedentes oficiales identificó además una actuación difundida por Aduanas en julio, relacionada con colorantes valorados en 63.000 pesos, que no aparece individualizada en el informe analizado.

Corresponde aclarar si se trata de un procedimiento adicional o de una diferencia de registro administrativo.

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Los datos permiten conocer parte de la actividad aduanera en Carmelo, pero resultan insuficientes para evaluar su eficacia. Para ello sería necesario disponer de información sobre controles realizados, costos operativos, resoluciones definitivas y evolución de las incautaciones.