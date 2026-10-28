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El puerto de Nueva Palmira mantiene una importante actividad vinculada al movimiento de fertilizantes, uno de los productos que contribuyen a sostener su operativa comercial. Una de las últimas planillas de la Administración Nacional de Puertos (ANP) registra la descarga programada de 11.913 toneladas de fertilizante transportadas por el buque Letizia, cuyo atraque estaba previsto para el martes 27 de octubre.

Aunque todavía no se dispone de una confirmación oficial sobre la cantidad efectivamente descargada, el movimiento permite observar la dimensión de una actividad que ha ganado espacio dentro del funcionamiento portuario.

Durante el primer semestre de 2026, el muelle oficial de Nueva Palmira movilizó cerca de un millón de toneladas de mercaderías. Dentro de ese volumen, los fertilizantes tuvieron una participación significativa, con más de 187.000 toneladas registradas en operaciones de tránsito y trasbordo.

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La importancia de Nueva Palmira no se limita al ingreso y salida de mercaderías destinadas a Uruguay. Su ubicación y sus instalaciones permiten recibir embarcaciones de mayor porte y operar con barcazas que transportan cargas por los ríos de la región.

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Las planillas portuarias de esta semana también registran la presencia de conjuntos de barcazas y remolcadores, una actividad que forma parte del funcionamiento habitual de la hidrovía y del intercambio comercial entre los países vecinos.

Nuevas inversiones acompañan la actividad

El crecimiento del negocio de fertilizantes también se refleja en inversiones privadas. En setiembre, la empresa Cargill inauguró una nueva planta en Nueva Palmira, destinada a mejorar el almacenamiento, la preparación y la distribución de estos productos para el sector agropecuario.

La instalación tiene capacidad para almacenar 12.000 toneladas de fertilizantes e incorpora equipamiento que permite elaborar mezclas adaptadas a las necesidades de los diferentes cultivos.

Esta inversión se suma a la infraestructura logística existente en una ciudad cuya actividad económica mantiene una estrecha relación con el movimiento de cargas, los servicios portuarios y la producción agropecuaria.

La evolución de los fertilizantes resulta especialmente relevante porque contribuye a diversificar las mercaderías que pasan por Nueva Palmira, tradicionalmente vinculada al movimiento de granos.

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Los últimos registros ofrecen así una aproximación al papel que cumple el puerto en el comercio regional y a la importancia de mantener una infraestructura capaz de atender distintas actividades productivas.

El desafío también consiste en conocer cuánto de ese movimiento comercial se traduce en empleo, servicios e ingresos para Nueva Palmira y el departamento de Colonia, aspectos para los que todavía se requieren datos específicos.