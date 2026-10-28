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El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que buscará recursos para sostener la atención a personas en situación de calle durante el verano y poner en funcionamiento, a partir del 1.º de diciembre, un dispositivo con alcance regional en Carmelo. La propuesta incorpora un cambio en el modelo de asistencia: quienes permanezcan en el refugio deberán participar durante el día en tareas de una huerta comunitaria.

La iniciativa fue presentada en un comunicado de la Dirección Departamental del MIDES en Colonia, fechado este miércoles 28 de octubre, después de una reunión del Comité de Emergencia de Carmelo celebrada el martes 27.

El encuentro, convocado por el ministerio, abordó dos asuntos diferentes, aunque vinculados con la capacidad de respuesta de las instituciones públicas: la preparación frente a emergencias climáticas y la atención de las personas que viven en la calle.

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El documento establece compromisos y orientaciones de trabajo, pero también contiene anuncios cuya ejecución todavía depende de decisiones presupuestales y operativas. La principal diferencia está entre lo que las autoridades manifiestan que pretenden hacer y aquello cuya implementación puede considerarse efectivamente resuelta.

El 31 de octubre termina el Plan Invierno y la nueva respuesta se proyecta para diciembre

Uno de los aspectos centrales del comunicado es el calendario. El Plan Invierno finalizará el próximo 31 de octubre, mientras que el nuevo dispositivo para Carmelo está previsto para el 1.º de diciembre. Entre ambas fechas existe un período de 30 días cuya cobertura no queda expresamente definida en la comunicación oficial. El documento señala que el director departamental del MIDES, Maxi Olaverry, se comprometió a buscar los recursos necesarios para dar continuidad a la atención durante el verano. La expresión utilizada es relevante: el compromiso anunciado consiste en gestionar los recursos, no en confirmar que la financiación ya está asegurada.

El ministerio también señala que el nuevo dispositivo podría comenzar el 1.º de diciembre, fecha que vincula con la posibilidad de afectar presupuesto correspondiente a 2027. Sin embargo, no informa cuánto dinero se necesitará, qué partidas financiarán el funcionamiento ni qué mecanismos permitirán cubrir la asistencia durante noviembre.

Tampoco especifica si las personas que actualmente reciben atención en los Barracones de Carmelo continuarán utilizando esas instalaciones, serán trasladadas o accederán a una solución transitoria. Estas precisiones resultan necesarias para establecer si existirá continuidad efectiva entre el cierre del Plan Invierno y la puesta en marcha del nuevo sistema.

Del refugio tradicional a un dispositivo con actividades productivas

El segundo elemento destacado del anuncio es la orientación que el MIDES pretende dar a la atención de las personas en situación de calle. El comunicado establece que el dispositivo deberá incorporar un enfoque productivo, mediante el trabajo de la tierra, el desarrollo de huertas, la presencia de animales y actividades vinculadas con la sostenibilidad del espacio. La propuesta se relaciona con una huerta comunitaria que el Municipio de Carmelo pretende fomentar, con participación de personas atendidas por el refugio y pasantes del programa Accesos. El ministerio menciona como antecedente una experiencia desarrollada en Tarariras, aunque no presenta resultados, indicadores de funcionamiento ni una evaluación que permita determinar su alcance.

El planteamiento supone pasar de un esquema centrado en alojamiento y protección temporal a otro que incorpora actividades organizadas durante el día.

En principio, ese modelo podría vincular la asistencia con procesos de capacitación, adquisición de hábitos laborales y participación comunitaria. Sin embargo, el comunicado no establece objetivos medibles ni explica cómo se evaluarán los resultados.

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Tampoco informa si existirán equipos técnicos encargados de acompañar los procesos individuales, qué formación recibirán los participantes o qué alternativas se ofrecerán a quienes no puedan desarrollar tareas físicas.

La definición de estos aspectos será determinante para conocer el contenido concreto del proyecto.

El trabajo obligatorio en la huerta introduce una cuestión que requiere precisiones

Una de las afirmaciones más significativas del comunicado es la siguiente: “Será una obligación trabajar en la huerta durante el día, para quienes estén en el refugio”.

La formulación no presenta la actividad como una posibilidad de participación voluntaria, sino como una condición obligatoria para quienes utilicen el dispositivo. Este punto abre interrogantes sobre las características de la asistencia proyectada.

El documento no aclara si el cumplimiento de las tareas será un requisito de ingreso, una condición para permanecer alojado o una actividad integrada a un programa de acompañamiento social. Tampoco establece qué ocurrirá con quienes no puedan participar por razones de salud, discapacidad, edad u otras circunstancias personales.

Desde el punto de vista de la política pública, corresponde distinguir entre una actividad de integración social, una instancia de formación laboral y una prestación de trabajo exigida como condición para acceder a alojamiento.

Son situaciones diferentes y requieren definiciones específicas sobre derechos, responsabilidades, supervisión y condiciones de participación. El comunicado no permite determinar cuál será el encuadre concreto de la obligación anunciada. Por esa razón, antes de la implementación será necesario conocer el reglamento del dispositivo, los criterios de admisión y las garantías previstas para sus usuarios.

La participación del Municipio y la Intendencia aparece como parte del sostén del proyecto

El MIDES vincula la viabilidad de la propuesta con un esfuerzo presupuestal propio y con la colaboración de otras instituciones.

En particular, menciona al Municipio de Carmelo y a la Intendencia de Colonia, a través del área de Acción Social. El comunicado destaca esa cooperación como uno de los factores que permitirían desarrollar el dispositivo. No obstante, no especifica qué aportará cada organismo.

Queda por establecer si el Municipio proporcionará terrenos, instalaciones, herramientas, personal o recursos para el funcionamiento de la huerta comunitaria. También falta conocer cuáles serán las responsabilidades de la Intendencia y qué obligaciones asumirá directamente el ministerio.

La distribución de responsabilidades tiene importancia administrativa y presupuestal, especialmente si se pretende sostener una respuesta durante todo el año. El texto tampoco informa si existen convenios firmados, resoluciones aprobadas o acuerdos formales que respalden la propuesta. Por el momento, la comunicación describe una línea de cooperación institucional, sin detallar los instrumentos que permitirán ejecutarla.

Colonia del Sacramento y Tarariras aparecen como antecedentes, pero sin resultados documentados

Para fundamentar el proyecto, el MIDES menciona dos experiencias del departamento. La primera corresponde a Colonia del Sacramento, donde, según el comunicado, el año pasado se implementó una respuesta mixta permanente para personas en situación de calle. La segunda es una experiencia desarrollada en Tarariras, que se presenta como referencia para incorporar participantes del programa Accesos a una huerta comunitaria.

Ambos antecedentes son utilizados para explicar la orientación que el ministerio pretende trasladar a Carmelo. Sin embargo, el comunicado no aporta información sobre costos, cantidad de personas atendidas, resultados de inserción social o laboral ni dificultades registradas durante su funcionamiento. Sin esos datos, no es posible establecer hasta qué punto las experiencias mencionadas ofrecen un modelo reproducible en Carmelo.

La comparación también requiere considerar las características de cada localidad, la disponibilidad de infraestructura y las necesidades de la población destinataria. El director departamental del MIDES sintetizó la orientación institucional al afirmar: “Debemos dar un salto cualitativo en los clásicos refugios que hay”. Olaverry agregó que la intención es desarrollar en Carmelo una transformación semejante a la impulsada en Colonia del Sacramento. La expresión presenta el cambio como una mejora del sistema, aunque el documento no establece indicadores que permitan medir esa mejora.

Emergencias climáticas: el MIDES presentó un mapa de riesgos y se acordaron acciones preventivas

La otra cuestión abordada por el Comité de Emergencia fue la preparación institucional frente a fenómenos climáticos. Según el comunicado, los participantes analizaron los protocolos existentes, los recursos disponibles y las advertencias recibidas desde organismos centrales.

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Durante la reunión se compartió un mapa de riesgos elaborado por la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD) del MIDES, con información del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua).

El documento señala que se analizaron situaciones hipotéticas de distinta magnitud, desde escenarios mínimos hasta máximos. El uso de información estadística y de datos relacionados con el agua introduce una dimensión territorial en la preparación ante emergencias. Sin embargo, el comunicado no identifica cuáles son los barrios considerados más expuestos, qué amenazas específicas contempla el mapa ni cuántas personas podrían resultar afectadas. Tampoco informa si el análisis incluye inundaciones, anegamientos, temporales u otros fenómenos, por lo que no corresponde atribuirle riesgos concretos que no aparecen detallados.

Las instituciones acordaron avanzar en campañas de prevención y trabajo conjunto en los barrios. La comunicación no precisa fechas de ejecución, responsables, recursos asignados ni mecanismos para informar a la población. El anuncio, por tanto, permite confirmar que se realizó una instancia de coordinación y análisis, pero no que exista un nuevo protocolo aprobado o un operativo preventivo ya implementado.

Dos temas diferentes y una misma necesidad de coordinación institucional

La reunión del Comité de Emergencia reunió dos líneas de trabajo que comparten una característica: requieren coordinación entre organismos y disponibilidad de recursos para producir resultados.

En materia climática, el comunicado se concentra en el diagnóstico, la revisión de capacidades y la prevención. En la atención a personas en situación de calle, el ministerio avanza un paso más al identificar una fecha tentativa de funcionamiento y un modelo de intervención. Sin embargo, en ambos casos permanecen sin detallar aspectos necesarios para evaluar la ejecución de las medidas. La comunicación utiliza expresiones como “acordamos algunas acciones”, “se comprometió a buscar los recursos” y “sería posible”, que describen diferentes niveles de decisión.

No tienen el mismo alcance un acuerdo de coordinación, una gestión presupuestal pendiente y una medida financiada y aprobada. Distinguir esas situaciones resulta fundamental para interpretar el anuncio sin presentar como hechos consumados iniciativas que todavía se encuentran en preparación.

Las definiciones pendientes antes del 1.º de diciembre

El comunicado deja planteadas varias cuestiones que requieren información adicional de las autoridades. En materia de atención social, las principales son la cobertura durante noviembre, la confirmación del presupuesto, la ubicación del nuevo dispositivo, su capacidad de alojamiento, la dotación de personal y las condiciones de participación en las actividades productivas. También será necesario determinar si el refugio tendrá funcionamiento permanente, qué población atenderá dentro de la región y cómo se coordinarán las derivaciones desde otras localidades.

Respecto a la huerta comunitaria, falta precisar su ubicación, la titularidad del terreno, los recursos para su mantenimiento y el destino de lo producido. En prevención climática, quedan pendientes la difusión del mapa de riesgos, la identificación de las zonas comprendidas y la presentación de las acciones que se desarrollarán en los barrios. Estos asuntos no invalidan los anuncios realizados, pero establecen los límites de la información disponible y los aspectos sobre los que corresponde solicitar documentación y respuestas oficiales.

El alcance de los anuncios dependerá de su ejecución

El comunicado del MIDES presenta una orientación de trabajo para Carmelo en dos áreas de interés público: la asistencia a personas en situación de calle y la preparación frente a emergencias climáticas. En el primer caso, la principal novedad es la intención de mantener una respuesta durante el verano y transformarla en un dispositivo regional que incorpore actividades productivas obligatorias.

En el segundo, se informa sobre el análisis de riesgos y la coordinación de futuras medidas preventivas. La documentación permite identificar compromisos institucionales y propuestas de actuación, pero no confirma que todos los recursos estén disponibles ni que las medidas cuenten con instrumentos definitivos de ejecución.

El primer plazo para evaluar la respuesta institucional será el 31 de octubre, cuando finalice el Plan Invierno. El siguiente será el 1.º de diciembre, fecha anunciada para la reactivación del dispositivo.

La información que proporcionen las autoridades sobre financiación, cobertura, responsabilidades y condiciones de funcionamiento permitirá establecer si las propuestas presentadas en el Comité de Emergencia se traducen en servicios concretos para la población de Carmelo.