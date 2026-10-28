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El Ministerio de Ambiente de Uruguay incorporó a su catálogo de información geográfica una serie de mapas que permiten estudiar las posibles consecuencias de las inundaciones costeras sobre activos residenciales del departamento de Colonia. Los modelos contemplan diez escenarios climáticos con un período de retorno de 100 años y forman parte de los instrumentos técnicos del Plan Nacional de Adaptación para la Zona Costera (NAP Costas).

La información está identificada en el catálogo oficial bajo la denominación «Riesgo de Inundación Costera: Consecuencias en Activos Residenciales Colonia». Cada capa contiene puntos geográficos con valores de consecuencias calculados mediante modelos de riesgo de inundación.

La existencia de estos estudios permite evaluar la exposición potencial de viviendas y otros bienes residenciales ante determinados escenarios climáticos. Sin embargo, los mapas no constituyen un pronóstico de inundación ni permiten afirmar, por sí solos, que un sector determinado vaya a quedar bajo agua.

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Colonia del Sacramento y Juan Lacaze, incluidas en REACC Costas

El 8 de abril de 2026, el Ministerio de Ambiente informó sobre una jornada de trabajo realizada el día anterior para avanzar en el proyecto Resiliencia y Adaptación de la Zona Costera ante la Variabilidad y el Cambio Climático (REACC Costas).

La iniciativa comprende seis departamentos: Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

Para Colonia, el ministerio identificó expresamente dos localidades como sitios de trabajo en esta etapa: Colonia del Sacramento y Juan Lacaze.

El programa cuenta con un presupuesto total de 10 millones de dólares, procedentes del Fondo de Adaptación. Los recursos se canalizan a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mientras que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) tiene a su cargo la ejecución operativa.

Según la comunicación oficial, cada intendencia participante podrá acceder a un máximo de 800.000 dólares durante la primera etapa, destinados a acciones, estudios y definiciones prioritarias para sus sectores costeros.

Este monto representa un límite de financiamiento previsto por departamento, no una transferencia de dinero cuya ejecución ya esté acreditada.

Qué significa un escenario de inundación con retorno de 100 años

Los mapas oficiales utilizan escenarios identificados con la sigla TR100, que corresponde a un período de retorno de 100 años.

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En términos estadísticos, un evento con ese período de retorno tiene una probabilidad anual de referencia del 1 %, bajo las condiciones consideradas en el modelo.

Esto no significa que una inundación ocurra exactamente cada cien años ni que deba producirse durante el próximo siglo. Tampoco excluye que puedan registrarse varios eventos de esa magnitud en períodos más cortos.

Los resultados dependen de las características de cada escenario climático y de los supuestos utilizados en las simulaciones.

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Por ese motivo, identificar una zona dentro de un modelo de riesgo requiere interpretar los datos técnicos antes de establecer conclusiones sobre viviendas, calles o infraestructura.

Qué información falta conocer sobre Carmelo y Nueva Palmira

Aunque el catálogo del Ministerio de Ambiente incluye información para el ámbito departamental de Colonia, las publicaciones consultadas no permiten establecer qué barrios o sectores residenciales de Carmelo y Nueva Palmira presentan mayores consecuencias potenciales en los escenarios estudiados.

Para responder esa pregunta es necesario examinar las capas cartográficas y contrastarlas con la ubicación de las áreas urbanizadas.

Tampoco surge de los anuncios oficiales consultados que Carmelo y Nueva Palmira hayan sido seleccionadas como sitios específicos de intervención en la primera etapa de REACC Costas.

Esto no equivale a afirmar que ambas localidades carezcan de riesgos costeros o que estén excluidas de futuras medidas de adaptación.

Las inversiones y las obras que deben precisarse

El programa REACC Costas contempla distintas líneas de actuación, entre ellas planificación costera, infraestructura verde e híbrida, restauración de ecosistemas, monitoreo y sistemas de alerta temprana.

En el caso de Colonia, resta determinar qué intervenciones concretas se ejecutarán en Colonia del Sacramento y Juan Lacaze, cuáles serán sus ubicaciones, qué presupuesto recibirá cada una y qué plazos tendrán los trabajos.

La información publicada sobre el programa establece el marco general de financiamiento, pero no acredita por sí misma los montos efectivamente desembolsados a la Intendencia de Colonia.

La combinación de los mapas oficiales de riesgo y las inversiones previstas constituye una herramienta para evaluar cómo se están definiendo las prioridades de adaptación costera en el departamento.

Conocer qué zonas aparecen expuestas en los modelos, qué medidas se proyectan y qué recursos se asignan permitirá establecer el alcance de las acciones públicas frente a los riesgos de inundación costera.