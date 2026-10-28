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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) proyecta desarrollar en Carmelo una experiencia de residencia comunitaria y trabajo rural destinada a personas en situación de calle. La iniciativa fue anunciada este miércoles por el ministro Gonzalo Civila durante una entrevista en Canal 10 y también tendrá experiencias en San Carlos y Fray Bentos.

La propuesta se estructura sobre tres conceptos: habitar, convivir y producir. Su objetivo es que personas actualmente atendidas por el sistema de protección social puedan trasladarse voluntariamente al medio rural, compartir un espacio de residencia y participar en actividades productivas.

“No es un movimiento compulsivo”, aclaró Civila, quien aseguró que existen personas dispuestas a incorporarse a esta modalidad. Según explicó, el trabajo permitiría adquirir habilidades laborales y contribuir parcialmente al sostenimiento económico de los establecimientos.

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Una alternativa al sistema tradicional de refugios

El planteo introduce una dimensión diferente en la atención de personas en situación de calle. Mientras los refugios responden principalmente a necesidades de alojamiento y protección, esta iniciativa busca incorporar herramientas vinculadas con la convivencia, la formación y la actividad laboral.

Sin embargo, el desarrollo de tareas rurales no garantiza por sí mismo una salida sostenible de la situación de calle. La continuidad del acompañamiento social, las oportunidades laborales posteriores y el acceso a soluciones habitacionales serán aspectos determinantes para evaluar los resultados.

Qué se sabe del proyecto para Carmelo

Aunque el ministro mencionó expresamente a Carmelo y señaló que existen procesos avanzados de selección de lugares, no precisó dónde funcionará el establecimiento, cuántas personas participarán ni cuándo comenzará la experiencia.

Respecto a los inmuebles, explicó que el Mides considera diferentes modalidades, incluidos alquileres y acuerdos con otras instituciones del Estado.

Tampoco se informó si participarán gobiernos departamentales, municipales u organizaciones locales, ni si las personas incorporadas procederán de Carmelo o de otras zonas del país.

Estas definiciones serán relevantes para comprender el alcance territorial y social de la iniciativa.

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Del anuncio a la implementación

La elección de Carmelo incorpora a la ciudad en una estrategia nacional que pretende vincular residencia, producción y reinserción social.

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El desafío será establecer cómo se organizará la convivencia, qué actividades se desarrollarán y qué posibilidades concretas tendrán los participantes de alcanzar autonomía económica y habitacional.

Por ahora, existe una propuesta anunciada, pero no un proyecto local con características públicas definidas. Su alcance podrá evaluarse cuando el Mides informe la ubicación, los recursos, las responsabilidades institucionales y las condiciones de funcionamiento previstas para Carmelo.