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El Instituto CTC y la Universidad CLAEH celebraron este martes su 17.ª ceremonia de graduación, en la que 45 estudiantes recibieron sus títulos. El acto se desarrolló en la sala Pedro Calderón de la Barca del Centro Cultural Bastión del Carmen, en Colonia del Sacramento.

La actividad contó con la participación del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el rector de la Universidad CLAEH, Carlos de Cores, y autoridades departamentales y nacionales.

Durante su intervención, el director del Instituto CTC de Colonia, Andrés Klett, destacó el esfuerzo y la perseverancia de los egresados. Señaló que detrás de los 45 títulos existen historias personales de sacrificio y superación.

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En representación de los graduados, Enzo Pontet, egresado de Analista Programador, compartió su experiencia académica y destacó que la formación recibida le permitió acceder a un empleo vinculado con su especialidad. También agradeció el respaldo de la Intendencia mediante su programa de becas.

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Por su parte, Rodríguez reafirmó el compromiso del gobierno departamental con la educación y recordó que el programa de becas del CTC funciona desde 2004.

El intendente vinculó la capacitación con las oportunidades laborales que generan nuevos emprendimientos en el departamento, entre ellos Worknomads en +Colonia y la futura zona franca de servicios.

Asimismo, destacó la llegada de la Universidad de la República a Colonia y agradeció la colaboración de CLAEH con el Centro Esperanza.