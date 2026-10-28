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Los usuarios del transporte urbano de Colonia del Sacramento cuentan con una nueva herramienta para consultar los recorridos y la ubicación de los ómnibus en tiempo real. Se trata de Garita, una plataforma digital que incorporó a la ciudad a su cobertura y permite acceder a información sobre los servicios de transporte público.

Según la información proporcionada por Nosto Estudios–Garita, el sistema permite visualizar las cuatro líneas de la empresa Sol Antigua y consultar los tiempos aproximados de llegada de las unidades. La herramienta busca facilitar la planificación de los desplazamientos, ya que permite a los pasajeros consultar información sobre el transporte antes de dirigirse a una parada.

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También ofrece horarios de servicios interdepartamentales

Además del seguimiento de los ómnibus urbanos, Garita reúne información sobre los horarios de la terminal de Colonia del Sacramento y los servicios interdepartamentales. De esta manera, los usuarios pueden consultar desde una misma plataforma información de distintos servicios de transporte, aunque el seguimiento de vehículos en tiempo real está disponible actualmente solo para las líneas de Sol Antigua dentro del departamento. El acceso es gratuito y no requiere instalar una aplicación ni crear una cuenta, lo que permite utilizar el servicio directamente desde internet.

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Una herramienta que todavía está en fase de prueba

Desde Garita se aclara que la plataforma se encuentra en fase beta, es decir, en una etapa de prueba y desarrollo. Por este motivo, los tiempos estimados de llegada pueden presentar diferencias respecto de los horarios reales de circulación. Los usuarios deben tener en cuenta esta limitación al planificar sus viajes, especialmente cuando necesitan realizar conexiones con otros servicios de transporte. La incorporación de Colonia del Sacramento amplía la cobertura de esta herramienta tecnológica privada y ofrece una nueva alternativa de consulta para quienes utilizan el transporte público en la ciudad.