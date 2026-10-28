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Los comunicados publicados por Obras Sanitarias del Estado (OSE) durante septiembre y octubre de 2026 permiten identificar distintas intervenciones en las redes de agua potable de Nueva Palmira y Carmelo. Los registros comprenden roturas de tuberías, dificultades de presión y trabajos programados de mejora.

En Nueva Palmira, el organismo informó el 8 de octubre una rotura en la red de distribución que afectó sectores de avenida Artigas, Paraguay, Lázaro Gadea, 25 de Mayo y viviendas INVE. La afectación del suministro estaba prevista entre las 15 y las 19 horas.

El 27 de octubre, OSE comunicó una nueva rotura de tubería en la misma ciudad. En esta oportunidad, el aviso identificó sectores comprendidos por las calles De la Constitución, Ibicuy, Orden, Ituzaingó, Brasil, Río Negro y San Salvador. El horario previsto de afectación fue de 14 a 17 horas.

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Ambas roturas fueron comunicadas con diecinueve días de diferencia y corresponden a sectores identificados en los respectivos avisos oficiales.

En Carmelo, el 16 de octubre, OSE informó problemas de abastecimiento o baja presión en las zonas altas de la ciudad. La afectación fue comunicada para el período comprendido entre las 14 y las 16 horas. El aviso no indicó una causa técnica específica.

Trabajos programados en ambas localidades

Además de estos episodios, los registros oficiales incluyen intervenciones programadas en las redes de distribución.

En Nueva Palmira, el 7 de septiembre se habían previsto trabajos de mejora en distintos puntos de la ciudad. El 9 de septiembre se comunicaron nuevas tareas en el sector comprendido por Rondeau, Dr. Cuneo, Río Negro y Argentina. Posteriormente, para el 6 de octubre, OSE anunció trabajos de mejora en sectores de las calles 25 de Mayo y Estados Unidos.

En Carmelo, el 31 de agosto se había programado un empalme de red en la zona de Churrinche y Paul Harris.

Para el 5 de octubre, el organismo anunció dos intervenciones: un empalme correspondiente a un nuevo fraccionamiento en calle Irastorza, entre avenida Paraguay y ruta 21, y otro empalme de tubería en continuación 19 de Abril, entre N. Vadell y De las Tunas.

Los documentos oficiales diferencian estas tareas programadas de las roturas comunicadas durante octubre.

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Los registros examinados permiten establecer fechas, sectores afectados, motivos declarados y horarios previstos de interrupción. Constituyen antecedentes documentales sobre las intervenciones realizadas o anunciadas en los sistemas de distribución de ambas ciudades durante los últimos meses.

El estado de las redes y las reparaciones

La sucesión de intervenciones abre dos líneas de análisis. La primera es determinar si las roturas registradas en Nueva Palmira responden a episodios aislados o si podrían estar relacionadas con la antigüedad y el estado de conservación de determinados sectores de la red.

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La segunda se vincula con el alcance de las intervenciones de OSE. Corresponde establecer en qué medida las reparaciones y los trabajos de mejora forman parte de una planificación de renovación de tuberías o responden a necesidades puntuales del servicio.

Ambas hipótesis requieren información técnica del organismo, particularmente sobre la frecuencia de las roturas, las inversiones ejecutadas y las obras previstas para asegurar la continuidad del abastecimiento en Carmelo y Nueva Palmira.