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El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, confirmó que propuso al Municipio de Carmelo trasladar aproximadamente 150.000 adoquines hacia Colonia del Sacramento, a cambio de ejecutar una obra pública en la ciudad por un valor equivalente al de los materiales.

La iniciativa fue explicada durante una entrevista en el programa TQH de Radiolugares, luego de una consulta sobre el tema, planteado por el exedil departamental y militante del Frente Amplio, Juan Franggi.

Rodríguez señaló que los adoquines serían destinados a completar la pavimentación de la punta de San Pedro, en la Ciudad Vieja de Colonia del Sacramento, una obra que todavía se encuentra a consideración de la Comisión de Patrimonio.

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El jefe comunal explicó que la propuesta surgió al considerar la posibilidad de aprovechar los materiales que permanecen depositados en el corralón de Carmelo, junto al cementerio.

“Yo le planteé al municipio la posibilidad de que pudiéramos traer para Colonia esa cantidad de adoquines, averiguar en algún lugar el costo […] y que el municipio de Carmelo, en contrapartida, nos pidiera una obra o lo que fuere, con la plata que valdrían los adoquines”, expresó.

El Municipio todavía no dio una respuesta definitiva

Consultado sobre la recepción de la propuesta, Rodríguez indicó que, en principio, las autoridades municipales la vieron favorablemente, aunque desconoce si el asunto fue tratado formalmente por el Concejo Municipal.

“En una primera instancia, lo vieron con buenos ojos, no quiere decir que después cambien de opinión”, manifestó.

El intendente también reconoció el valor que los adoquines tienen para los carmelitanos y aseguró que no pretende trasladarlos sin el consentimiento del gobierno local.

“Yo no lo quiero hacer sin el consentimiento del municipio, y no lo quiero hacer sin dejar algo por el costo y el valor que esos adoquines tienen”, afirmó.

Rodríguez aclaró que, si el Municipio no acepta la propuesta, la Intendencia buscará adquirir los materiales en otro lugar para concretar la obra prevista en Colonia del Sacramento.

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Finalmente, ante una consulta sobre la titularidad de los adoquines, confirmó que pertenecen al Gobierno Departamental de Colonia.

Por el momento, no se ha informado de una resolución del Municipio de Carmelo ni se ha definido qué obra podría realizarse como contrapartida en caso de concretarse el acuerdo.