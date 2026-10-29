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El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, anunció que promoverá una normativa departamental para que las empresas provenientes de otros puntos del país que ejecuten obras públicas o privadas deban contratar un porcentaje de trabajadores residentes en el departamento.

El planteo se realizó en el marco del nuevo proyecto de inversión anunciado por WorkNomads en su predio de + Colonia, cuyas obras están previstas para comenzar en 2027. Según Rodríguez, el emprendimiento generará nuevas oportunidades laborales.

La propuesta busca que parte del empleo asociado a las inversiones permanezca en las localidades donde se desarrollen los proyectos.

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“Esto es importante. Si una empresa va a Colonia, que priorice personal de Colonia, y lo mismo si va a Juan Lacaze o a Carmelo”, expresó el jefe comunal.

Alcance y aspectos pendientes

El anuncio abre una discusión sobre los mecanismos que permitirían garantizar la participación de trabajadores locales en proyectos ejecutados por empresas externas.

Hasta el momento, no se informó qué porcentaje de contratación se exigirá, cómo se acreditará la residencia de los trabajadores ni qué mecanismos de fiscalización se establecerán.

La aplicación de esta medida dependerá del contenido definitivo de la iniciativa y de su viabilidad jurídica. Su alcance será determinante para evaluar cómo se compatibilizará la contratación local con las necesidades de personal especializado de cada obra.