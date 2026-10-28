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El procedimiento se desarrolló a la altura del kilómetro 109 de la Ruta 1, durante un control preventivo realizado por efectivos policiales y personal de Policía Caminera, en el marco del operativo denominado «Radar II».

Los funcionarios interceptaron un automóvil que circulaba hacia el este y procedieron a identificar a su conductor. Durante la inspección encontraron un morral con varios envoltorios que contenían sustancias blancas y rosadas. Una revisión más exhaustiva permitió descubrir otros paquetes escondidos debajo de la rueda de auxilio, junto con dinero en efectivo.

Ante estos hallazgos intervino la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia, que realizó el pesaje y las pruebas de campo de las sustancias.

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Según informó el Ministerio del Interior, se incautaron 716 gramos de clorhidrato de cocaína, tres cartones de LSD, seis pastillas similares al éxtasis, ocho envoltorios de tusi y dos paquetes con una sustancia marrón de aspecto cristalino, cuyo análisis preliminar resultó positivo para anfetaminas.

También fueron incautados 12.820 dólares y 29.400 pesos uruguayos.

El conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia competente.

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El Ministerio del Interior no informó, en su comunicado del 28 de octubre, sobre la identidad del detenido, el origen de las sustancias ni su posible destino. Tampoco comunicó hasta ese momento una resolución judicial sobre el caso.