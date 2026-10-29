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La Intendencia de Durazno instaló recientemente carteles en diversas calles de la capital departamental con el objetivo de advertir sobre la prohibición de producir ruidos molestos y promover el respeto por la convivencia ciudadana.

La información fue difundida a través de las redes sociales de Radio Yí, que dio cuenta de la presencia de la nueva señalización en distintos sectores de la ciudad.

Los carteles hacen referencia a una ordenanza de la Junta Departamental de Durazno que prohíbe los ruidos molestos e identifica las zonas señalizadas como áreas protegidas frente a la contaminación sonora.

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El ruido y la convivencia entre vecinos

La instalación de esta señalética pone el foco en una problemática que afecta la convivencia en los centros urbanos: la generación de sonidos que interfieren con el descanso, las actividades cotidianas y la tranquilidad de la población.

La música a volumen elevado, los equipos de amplificación y otras fuentes de ruido pueden provocar molestias cuando afectan el entorno residencial, especialmente durante los horarios destinados al descanso.

La contaminación sonora también constituye un asunto de salud pública. La exposición prolongada a niveles elevados de ruido puede afectar la calidad del sueño, generar estrés y perjudicar el bienestar de las personas.

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Una ordenanza para proteger la tranquilidad

La referencia a la normativa departamental en los carteles busca recordar que existen disposiciones específicas sobre los ruidos molestos y que su cumplimiento forma parte de las responsabilidades de quienes utilizan los espacios urbanos.

La señalización permite, además, que vecinos, conductores y transeúntes identifiquen los sectores alcanzados por las advertencias.

Por el momento, la información difundida no precisa cuáles son las calles comprendidas, el número de la ordenanza ni las sanciones previstas para quienes incumplan sus disposiciones.

La iniciativa de Durazno vuelve a colocar en la agenda pública la importancia de compatibilizar las actividades particulares con el derecho de los vecinos al descanso y a disfrutar de un ambiente urbano con niveles de ruido adecuados.