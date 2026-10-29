Escuchar artículo 0:00 1:19 x1

La propuesta reunirá música y expresión escénica en una presentación que contará con la participación de artistas vinculados a ambas agrupaciones. El espectáculo forma parte de las actividades culturales anunciadas para noviembre en la ciudad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según la información difundida en el afiche del evento, la coordinación escénica estará a cargo de Andrés Leal, mientras que Mariana Alraudio participará como pianista acompañante. La dirección musical será responsabilidad de Antonio Domenighini.

La actividad contará con la participación del Instituto ORFEO, dedicado al arte y la música, junto al Coro Polifónico de Carmelo, una agrupación vinculada a la actividad coral de la ciudad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En la difusión del espectáculo también figuran la Intendencia de Colonia, el Municipio de Carmelo y la Junta Nacional de Drogas (JND).

La presentación está prevista para las 20:30 horas en el Teatro Uamá, uno de los espacios destinados a actividades artísticas y culturales de Carmelo.