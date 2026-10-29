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Las obras que están transformando el puerto de Colonia tienen una dimensión financiera que comienza a adquirir mayor visibilidad. Mientras avanza la ampliación de la terminal de pasajeros, la Administración Nacional de Puertos (ANP) deberá comenzar a devolver el capital de los préstamos contratados con el Banco República para financiar parte de esa infraestructura.

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El próximo 10 de noviembre vencerá una cuota de 1.826.659 dólares, según una resolución aprobada por el Directorio de la ANP el 15 de octubre. De ese importe, 1.307.559 dólares corresponden a devolución de capital y 519.101 dólares al pago de intereses.

La decisión marca un cambio en el calendario financiero: hasta ahora, los primeros vencimientos comprendían únicamente intereses. A partir de noviembre comienza también la amortización del dinero prestado.

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El origen de la operación se remonta a 2024, cuando se autorizó una línea de crédito de hasta 23,3 millones de dólares. Finalmente, la ANP contrató dos préstamos por un total de 20.920.940 dólares, desembolsados en mayo y diciembre de ese año.

Los recursos están vinculados a la licitación pública 25.801, correspondiente a obras de infraestructura portuaria que incluyen intervenciones en muelles, pasarelas de pasajeros y equipamiento para mejorar el embarque y desembarque de personas y vehículos.

Según los estados financieros auditados de la ANP, los préstamos tienen vencimientos semestrales y su cancelación final está prevista para mayo de 2034. Esto significa que el financiamiento de las obras continuará generando obligaciones durante casi ocho años más.

Una inversión que supera los 30 millones

El Gobierno informó en octubre que las inversiones realizadas desde 2023 en el puerto de Colonia alcanzan los 31 millones de dólares.

La ampliación de la terminal comprende, entre otras intervenciones, mil metros cuadrados adicionales para el sector de preembarque, nuevas instalaciones y mejoras en la circulación de pasajeros. El 9 de octubre, Presidencia informó que ese sector registraba un avance del 75 %.

Los 31 millones de inversión anunciada y los casi 21 millones de préstamos corresponden a conceptos distintos: el endeudamiento financia parte de las obras y no representa necesariamente su costo total.

La documentación permite conocer los compromisos inmediatos, pero todavía deja preguntas económicas relevantes. Entre ellas, cuál es el costo actualizado de las obras, cuánto capital permanece pendiente de pago y qué proporción de los ingresos del puerto deberá destinarse al servicio de la deuda.

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La próxima cuota pone una cifra concreta a una realidad menos visible de la transformación portuaria: las obras se ejecutan en el presente, pero parte de su financiación deberá pagarse hasta 2034.