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El cambio surge de una nueva comunicación publicada por el organismo el 28 de octubre, en la que establece diciembre como el mes de aplicación del beneficio. En el anuncio anterior, difundido el 4 de agosto, el BPS había señalado que la medida comenzaría a regir en noviembre.

Hasta el momento, el organismo no explicó los motivos de la modificación del calendario ni precisó el día de diciembre en que comenzará a aplicarse la tasa diferencial.

La medida está dirigida a jubilados y pensionistas que recibieron el aumento diferencial y adicional de pasividades, y contempla una reducción de cinco puntos porcentuales en las tasas de interés de los nuevos préstamos sociales.

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Según las condiciones anunciadas por el BPS, las tasas diferenciales serán del 16,25 % para préstamos a seis cuotas, del 19,25 % para doce cuotas y del 20,25 % para aquellos que se paguen en dieciocho o veinticuatro cuotas.

El beneficio tendrá una vigencia de 90 días a partir de su puesta en funcionamiento, de acuerdo con lo informado por el organismo previsional.

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La modificación de la fecha interesa especialmente a los jubilados y pensionistas de Carmelo, Nueva Palmira y otras localidades del departamento de Colonia que tenían previsto solicitar préstamos durante noviembre, tomando como referencia el anuncio realizado en agosto.

El BPS deberá informar las fechas concretas de habilitación y los procedimientos para acceder a las condiciones especiales, de manera que los beneficiarios puedan conocer cuándo estarán disponibles los préstamos con las tasas reducidas.

Los interesados pueden seguir las comunicaciones oficiales a través del sitio web del Banco de Previsión Social, donde se publican las novedades relacionadas con las prestaciones y los préstamos sociales.

Por el momento, diciembre es el mes anunciado para la aplicación de la tasa diferencial, en sustitución de noviembre, que había sido establecido inicialmente.