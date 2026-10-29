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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) implementará en Carmelo una modalidad particular del programa «Habitar, Convivir y Producir», anunciado por el ministro Gonzalo Civila para atender a personas en situación de calle en Carmelo, San Carlos y Fray Bentos.

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El director departamental del Mides en Colonia, Maxi Olaverry, explicó a Carmelo Portal que el proyecto local será diferente al de San Carlos, donde el ministerio alquiló una chacra que recibe personas procedentes de distintos lugares.

En Carmelo no se prevé alquilar una chacra. La propuesta estará dirigida a personas de la localidad y tendrá como centro de funcionamiento el refugio existente en los Barracones, al que se incorporarán actividades productivas.

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Para ello, se buscará un campo donde desarrollar tareas de huerta, trabajo de la tierra y cría de animales, mediante la coordinación con la Intendencia de Colonia, el Municipio de Carmelo y otras instituciones.

Olaverry indicó que el programa permitirá sumar recursos humanos para enseñar actividades agrícolas y realizar tareas de acompañamiento comunitario.

«Es lo que ya se conoce, sumándole cuestiones productivas que vamos a ir encontrando en conjunto con otras instituciones», explicó el jerarca.

El Mides busca mantener la atención nocturna

Mientras se desarrolla la propuesta, el ministerio gestiona un refuerzo presupuestal para mantener abierto el refugio nocturno durante noviembre y diciembre.

Desde el Mides se nos dijo que se realizan gestiones para asegurar la continuidad del servicio mientras avanza el nuevo componente productivo. «O sea que no cerrar en Carmelo el refugio que tenemos actualmente», expresó la fuente, al señalar que se pretende mantener la atención incluso si la demanda es de ocho o diez personas.

La continuidad nocturna depende todavía de la confirmación de los recursos económicos necesarios.

De acuerdo con la información proporcionada por el Mides, el proyecto de Carmelo se desarrollará sobre la estructura de atención existente, incorporando actividades productivas sin reproducir el modelo de chacra alquilada de San Carlos.

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Quedan pendientes la obtención del campo para las tareas rurales, la definición de los plazos de implementación y la financiación que permita sostener el refugio nocturno durante esta etapa.