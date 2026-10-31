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La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) informó que fueron restablecidos el Sitio de Compras Estatales, el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales (SICE) y la interfaz de publicación sin catálogo, luego de varios días de interrupción.

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La suspensión de los servicios comenzó el jueves 22 de octubre, como medida preventiva ante vulnerabilidades informáticas detectadas por el organismo.

Según el comunicado oficial, todavía permanecían pendientes de recuperación la Tienda Virtual, la Consulta de Publicaciones XML y el Simulador de Regímenes de Preferencia.

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Situación de las licitaciones en Colonia

La interrupción también afectó la gestión de procedimientos de contratación pública, cuyas fechas de apertura debían ser reprogramadas.

Entre los casos de interés local figura el Concurso de Precios 10142/2026 del Banco de Previsión Social (BPS), destinado a contratar servicios de limpieza en Carmelo y Nueva Palmira.

El cierre estaba previsto originalmente para el 30 de octubre. Un registro secundario señala una nueva fecha para el 3 de noviembre, pendiente de confirmación oficial.

También resta conocer qué otras licitaciones del departamento de Colonia fueron reprogramadas.