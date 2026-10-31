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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA), abrió la tercera edición del programa Mujeres de la Granja — Creciendo en equidad y autonomía, una convocatoria nacional que destinará 40 millones de pesos a financiar proyectos productivos impulsados por mujeres del sector granjero.

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La iniciativa contempla dos etapas de financiamiento y establece aportes económicos no reembolsables. En la modalidad de iniciación, los proyectos individuales podrán recibir hasta 200.000 pesos, mientras que las propuestas colectivas podrán acceder a un máximo de 600.000 pesos, dependiendo de su integración.

Oportunidades para productoras de Colonia

La convocatoria también está dirigida a mujeres vinculadas a la producción granjera del departamento de Colonia, incluyendo emprendimientos hortícolas, frutícolas, apícolas y actividades de producción animal.

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Los recursos buscan contribuir al desarrollo de iniciativas productivas y fortalecer la autonomía económica de las participantes, en el marco de las políticas de equidad promovidas por el ministerio.

Aunque el llamado tiene alcance nacional, las bases disponibles no establecen una partida presupuestal reservada específicamente para Colonia.

Plazos y presentación de proyectos

El período de postulación para la etapa de iniciación comenzó el 30 de octubre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 29 de enero de 2027, a las 15:00 horas.