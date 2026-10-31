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La futura protección geográfica del queso Colonia plantea una cuestión que va más allá del reconocimiento de su tradición productiva: determinar quiénes tendrán derecho a utilizar esa denominación y bajo qué condiciones.

El Instituto Nacional de la Leche (INALE) presentó en junio una hoja de ruta para estudiar la viabilidad del reconocimiento. El proceso contempla la participación de queserías artesanales, industrias y organismos públicos, pero todavía no se ha difundido una delimitación territorial definitiva.

La iniciativa volvió a tratarse el 23 de octubre durante la reunión del Núcleo Productivo Lácteo en Rosario, departamento de Colonia.

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El nombre y su utilización comercial

La Ley 17.011 establece que las indicaciones geográficas identifican productos cuyas características o reputación están vinculadas fundamentalmente con su origen.

Sin embargo, la normativa también protege el uso de buena fe de términos genéricos o descriptivos.

Esta distinción adquiere importancia en el caso del queso Colonia, cuya denominación se utiliza comercialmente para identificar un tipo de queso.

La propia hoja de ruta del INALE contempla estudiar el uso actual del nombre y evaluar los riesgos jurídicos de que sea considerado genérico.

Colonia y San José: una tradición compartida

La definición territorial constituye otro asunto pendiente.

En agosto, una controversia vinculada al proyecto legislativo para declarar la Capital Nacional del Queso puso de manifiesto la preocupación de productores de San José por quedar fuera de un reconocimiento inicialmente previsto para Colonia.

Aunque se trata de una iniciativa distinta, el antecedente refleja la importancia de contemplar una tradición productiva que comprende ambos departamentos.

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La futura indicación geográfica deberá establecer sus propios límites mediante criterios técnicos y jurídicos.

Qué deberán cumplir las queserías

El Decreto 246/026, firmado en octubre, regula el procedimiento de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

La reglamentación exige definir las características del producto, su vínculo territorial y las condiciones de uso y control.

Para las queserías artesanales, será relevante conocer qué procedimientos productivos se admitirán, qué documentación se exigirá y cómo se financiarán los controles.

El decreto también contempla situaciones de uso anterior de denominaciones similares, sujetas a condiciones específicas.

Una oportunidad comercial con decisiones pendientes

El acuerdo Mercosur-Unión Europea incorporó nuevas perspectivas para la protección de productos identificados con territorios determinados.

Uruguay XXI señala que las indicaciones geográficas nacionales podrían incorporarse posteriormente a los mecanismos de reconocimiento previstos por el acuerdo.

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No obstante, el registro nacional no garantiza por sí mismo la protección internacional ni el acceso comercial a otros mercados.

El Ministerio de Industria anunció un futuro programa de apoyo económico para desarrollar indicaciones geográficas nacionales.

La cuestión central para el queso Colonia será cómo establecer una protección jurídicamente válida que contemple la diversidad de establecimientos y los usos comerciales existentes.

Por ahora, siguen pendientes las definiciones sobre el territorio, los requisitos de elaboración y la presentación formal de la solicitud.