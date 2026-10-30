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La actividad es organizada por la Red Iberoamericana de Economía y Gestión del Turismo (REDEGETUR) y la Universidad de la República (Udelar), a través del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y la Coordinación Udelar Región Suroeste.

Durante las tres jornadas se abordarán temas como el turismo de reuniones y congresos (MICE), el turismo de cruceros, la sostenibilidad, las segundas residencias, la economía de plataformas y la innovación en la gestión de destinos turísticos.

La apertura oficial tendrá lugar el martes 10 de noviembre, a las 14 horas, con la participación de autoridades gubernamentales y representantes académicos y del sector turístico. Posteriormente se desarrollará una sesión dedicada al turismo MICE y una conferencia central a cargo de la profesora brasileña Veronica Feder Mayer.

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El encuentro cuenta con el respaldo del Colonia Convention Bureau y la Dirección de Turismo de Colonia. Además, se enmarca en el proceso de instalación y fortalecimiento de la presencia universitaria en el departamento.