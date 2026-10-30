Viernes 6 de noviembre de 2026
ROMA – MONTEVIDEO
07:00 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Roma/Fiumicino hacia Montevideo
16:30 Llegada al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso” BIENVENIDA OFICIAL
17:30 CEREMONIA DE BIENVENIDA en la “Plaza Independencia”
17:45 ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO Discurso del Santo Padre
18:15 VISITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA en el “Edificio José Artigas”
19:10 CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS CON LOS OBISPOS, LOS SACERDOTES, LOS DIÁCONOS, LOS RELIGIOSOS, LAS RELIGIOSAS Y LOS SEMINARISTAS en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago. Homilía del Santo Padre
Sábado 7 de noviembre de 2026
MONTEVIDEO – PAYSANDÚ – MONTEVIDEO
08:25 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco hacia Paysandú
09:10 Llegada al aeropuerto internacional de Paysandú “Brigadier General Aviator Tydeo Larre Borges”
10:00 SANTA MISA en el “Parque París Londres” Homilía del Santo Padre
12:45 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Paysandú hacia Montevideo
13:30 Llegada al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco
17:00 ENCUENTRO CON LA REALIDAD SOCIAL DE CASAVALLE en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
Saludo del Santo Padre
18:00 ENCUENTRO CON EL MUNDO DE LA EDUCACIÓN en la Universidad Católica de Uruguay . Saludo del Santo Padre
19:00 VIGILIA DE ORACIÓN en el Estadio del Centenario. Discurso del Santo Padre
Domingo 8 de noviembre de 2026
MONTEVIDEO – FLORIDA – BUENOS AIRES
10:30 SANTA MISA en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres
Homilía del Santo Padre
15:10 CEREMONIA DE DESPEDIDA en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”
15:30 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires
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