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Los precios de venta al público de los combustibles permanecerán sin cambios a partir del 1.º de noviembre, según la resolución comunicada por el Poder Ejecutivo. De esta manera, se mantendrán los valores vigentes durante octubre para todos los productos.

Los precios máximos de venta al público serán los siguientes:

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Nafta Súper: $90,45 por litro.

$90,45 por litro. Gasoil 50S: $62,79 por litro.

$62,79 por litro. Supergás: $93,56 por kilogramo.

Los demás combustibles comercializados en el país tampoco registrarán modificaciones en sus precios.

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La decisión mantiene el criterio aplicado desde abril de 2026, cuando comenzaron a registrarse diferencias entre los precios máximos establecidos para el mercado uruguayo y los valores de referencia calculados por URSEA.

Según la información difundida por el Poder Ejecutivo, esta política se desarrolla en un contexto de variaciones en los mercados internacionales de combustibles, vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

La resolución implica que, durante noviembre, los consumidores continuarán pagando los mismos importes que en octubre, aunque los indicadores de referencia señalen valores superiores, explicaron desde el gobierno.