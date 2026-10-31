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La Junta Departamental de Colonia convocó a una sesión extraordinaria para el miércoles 4 de noviembre, a las 19:00, en la que recibirá, en régimen de comisión general, a Eduardo Bastitta, desarrollador de +Colonia, para informar sobre la instalación de Praxis en el emprendimiento urbanístico.

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La convocatoria fue formalizada mediante el oficio 2026-83-2-0570, fechado el 30 de octubre, y establece una instancia institucional destinada a conocer las características de la iniciativa y su vinculación con el proyecto inmobiliario.

Desarrollo urbano y dimensión territorial

La incorporación de Praxis a +Colonia introduce un nuevo componente en el análisis del emprendimiento, particularmente en lo relacionado con la integración de actividades, la infraestructura y la organización de los espacios urbanos.

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Desde una perspectiva territorial, los desarrollos inmobiliarios de esta naturaleza comprenden aspectos que trascienden la construcción residencial. La conectividad, los servicios, los usos del suelo y la articulación con el entorno forman parte de una planificación que vincula inversión privada y configuración urbana.

La dimensión costera también integra este contexto. En el departamento de Colonia, la relación entre los nuevos espacios urbanizados y el litoral del Río de la Plata constituye un componente del ordenamiento territorial, especialmente en materia de accesibilidad, paisaje e integración de áreas públicas y privadas.

Una instancia de información institucional

La comparecencia de Bastitta permitirá a los ediles recibir información sobre la instalación de Praxis y su inserción en el desarrollo general de +Colonia.

La convocatoria tiene carácter exclusivamente informativo. No representa una aprobación de inversión, una autorización urbanística ni la celebración de un contrato, procedimientos que corresponden a instancias específicas.

La sesión incorporará así información sobre una iniciativa vinculada al crecimiento inmobiliario departamental, en un escenario donde la planificación territorial, las actividades urbanas y la relación con el entorno costero constituyen dimensiones del desarrollo de Colonia.