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El antecedente más importante aparece en una resolución del Poder Ejecutivo del 21 de enero de 2008, durante la presidencia de Tabaré Vázquez. Mediante esa decisión se autorizó la transferencia de Radio Real S.R.L., titular de la emisora CX 159, que transmite en la frecuencia 1590 AM del departamento de Colonia.

Los adquirentes fueron Molinari Martínez y De Luca Berrutti, con 50 cuotas sociales cada uno.

Hasta entonces, la sociedad pertenecía a Jorge Newton Urrutia y Ana María Troncoso Bucsenyecz, quienes habían recibido autorización para operar la emisora en 1995.

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La documentación histórica revela que los dos compradores también participaron en operaciones similares realizadas aquel mismo año sobre FM Tango, titular de la frecuencia 91.1 de Montevideo, y Emisora del Plata, responsable de la frecuencia 95.5.

En ambas sociedades, Molinari adquirió el 90 % de las cuotas sociales y De Luca el 10 % restante.

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Quiénes son los empresarios

José Carlos Molinari Martínez es contador público y licenciado en Administración por la Universidad de la República. Integra como socio director la firma Molinari, Gatto, Cúneo, dedicada al asesoramiento tributario, contable, financiero y empresarial.

Su actividad profesional también consta en el Banco Central del Uruguay, que en febrero de 2019 comunicó la inscripción de su empresa unipersonal en el Registro de Auditores Externos.

Por su parte, Diego Martín De Luca Berrutti registra antecedentes empresariales relacionados con radiodifusión, publicidad y comunicación comercial.

Una publicación del Diario Oficial de agosto de 2008 lo identifica como socio de Color T.V. S.R.L., empresa cuyo objeto incluía actividades publicitarias, diseño gráfico, fotografía y producción digital. Ese antecedente no permite establecer si mantiene actualmente esa participación.

Qué se pretende transferir ahora

La nueva solicitud comprende el 50 % de las acciones de Radio Real S.A. pertenecientes a De Luca, además del 10 % de FM Tango S.A. y otro 10 % de Emisora del Plata S.A., a favor de Molinari.

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La documentación presentada ante URSEC identifica las emisoras como Radio Real, Futura FM y Emisora del Plata.

El trámite se plantea como una transferencia parcial entre socios, de carácter oneroso, aunque no se informa el precio acordado.

Los solicitantes manifiestan su compromiso de continuar y mejorar el proyecto comunicacional existente. No se detallan cambios de programación, personal o gestión editorial.

Un aspecto pendiente de aclaración es la distribución accionaria final de las dos empresas montevideanas: la convocatoria atribuye a Molinari un 90 % después de la operación, el mismo porcentaje autorizado en 2008. Para determinar si existieron modificaciones intermedias resulta necesario consultar la evolución societaria.

La consulta pública comenzó el 29 de octubre y permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre de 2026.

Para Colonia, la documentación permite establecer que la operación no representa el ingreso de un propietario desconocido a Radio Real, sino una transferencia entre socios vinculados a la emisora desde 2008.

Su aprobación, todavía pendiente, podría poner fin a esa distribución paritaria de la propiedad y modificar una estructura empresarial que comprende tres medios de radiodifusión.

Fuentes documentales