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El Ministerio de Ambiente incorporó el 30 de octubre a su sitio web el Manual para la gestión ambiental de tambos – 2025, una publicación que reúne recomendaciones para reducir el impacto ambiental de la producción lechera.

El documento, que sustituye una versión de 2016, fue aprobado en agosto de 2025 y presentado ese mismo mes durante una jornada técnica realizada en Colonia.

La guía aborda el tratamiento de efluentes generados en las salas de ordeñe, el almacenamiento del estiércol, el uso eficiente del agua y el aprovechamiento de residuos orgánicos como fertilizantes.

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Controles y exigencias ambientales

La gestión de efluentes también está comprendida en la normativa nacional. El Decreto 226/025 establece que los tambos con más de 500 vacas en ordeñe requieren autorización de vertido cuando generan efluentes líquidos.

Por otra parte, Uruguay dispone de un sistema voluntario de certificación ambiental para establecimientos lecheros, impulsado por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería y el Instituto Nacional de la Leche.

La situación en Colonia

La publicación adquiere relevancia para Colonia por su actividad lechera. Sin embargo, aún resta conocer cuántos tambos del departamento cuentan con sistemas de tratamiento, qué inversiones han realizado y cuáles han sido los resultados de los controles oficiales.

Estos datos permitirían evaluar la aplicación de las recomendaciones ambientales en los establecimientos locales.

Fuente: Ministerio de Ambiente. Manual para la gestión ambiental de tambos – 2025.