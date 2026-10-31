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El departamento de Colonia registró una tasa de desempleo del 6,3 % durante el trimestre julio-setiembre de 2026, de acuerdo con los datos publicados el viernes 30 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El indicador se ubicó por debajo del promedio nacional, que alcanzó el 7,1 % en el mismo período.

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Los resultados forman parte del informe Mercado de trabajo por área geográfica de residencia, elaborado a partir de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), que permite conocer la situación laboral de los distintos departamentos del país.

Según las estimaciones oficiales, Colonia contó con una población económicamente activa de aproximadamente 69.600 personas. De ese total, unas 65.200 estaban ocupadas y 4.400 se encontraban desocupadas.

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La diferencia entre la tasa departamental y la nacional fue de 0,8 puntos porcentuales, aunque otros indicadores muestran que la situación laboral de Colonia presenta características diferentes a las del conjunto del país.

La tasa de empleo de Colonia fue del 58,9 %

El informe del INE estableció que la tasa de empleo en Colonia alcanzó el 58,9 %, mientras que el promedio nacional se situó en el 59,5 %.

Por su parte, la tasa de actividad departamental fue del 62,8 %, frente al 64,1 % registrado en todo Uruguay.

Estos resultados indican que, si bien Colonia presentó un porcentaje de desempleo inferior al nacional, también registró una menor proporción de personas ocupadas y una participación más baja en el mercado de trabajo.

La tasa de actividad representa la proporción de personas en edad de trabajar que tienen empleo o buscan activamente una ocupación. La tasa de empleo mide la proporción que efectivamente trabaja, mientras que la de desempleo refleja el porcentaje de personas desocupadas dentro de la población económicamente activa.

Por lo tanto, los tres indicadores deben considerarse conjuntamente para interpretar la situación laboral del departamento.

Casi uno de cada cuatro trabajadores no aporta a la seguridad social

Uno de los datos que surge del relevamiento es el porcentaje de personas ocupadas que no realizan aportes a la seguridad social por su actividad principal.

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En Colonia, este indicador alcanzó el 23,9 %, mientras que a nivel nacional se ubicó en el 21 %.

La diferencia fue de 2,9 puntos porcentuales, lo que sitúa al departamento por encima del promedio del país en materia de trabajadores sin registro en la seguridad social.

En términos proporcionales, el resultado significa que casi uno de cada cuatro ocupados del departamento no cotiza a la seguridad social por su trabajo principal.

El indicador permite observar una dimensión del mercado laboral que no queda reflejada exclusivamente en las tasas de empleo y desempleo.

Tener una ocupación no implica necesariamente realizar aportes jubilatorios por esa actividad, por lo que el registro en la seguridad social constituye una variable adicional para analizar las condiciones laborales.

Los principales indicadores laborales de Colonia

De acuerdo con el informe del INE correspondiente a julio-setiembre de 2026, los resultados fueron los siguientes:

Indicador Colonia Total del país Tasa de desempleo 6,3 % 7,1 % Tasa de empleo 58,9 % 59,5 % Tasa de actividad 62,8 % 64,1 % Ocupados sin registro en seguridad social 23,9 % 21,0 %

Las cifras muestran que Colonia tuvo una menor tasa de desempleo que el promedio nacional, pero también menores tasas de actividad y empleo, además de un porcentaje superior de trabajadores sin aportes a la seguridad social.

¿Qué indican estos resultados para Carmelo y Nueva Palmira?

Las estadísticas publicadas corresponden al conjunto del departamento de Colonia e incluyen a la población residente en Carmelo, Nueva Palmira, Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Rosario, Tarariras, Nueva Helvecia y otras localidades.

Por esa razón, los resultados constituyen una referencia para conocer el contexto laboral departamental en el que se encuentran Carmelo y su zona de influencia.

Sin embargo, el informe no presenta tasas específicas de desempleo, empleo o actividad para Carmelo y Nueva Palmira, por lo que no es posible determinar, a partir de esta publicación, si ambas ciudades registraron valores superiores o inferiores al promedio departamental.

Tampoco corresponde trasladar directamente las estimaciones de Colonia a una localidad determinada, debido a las diferencias de población y características económicas que pueden existir dentro del departamento.

Para conocer la evolución particular del empleo en estas ciudades sería necesario disponer de información estadística con mayor desagregación territorial.

Cómo deben interpretarse las cifras del INE

El Instituto Nacional de Estadística elabora sus indicadores laborales a partir de la Encuesta Continua de Hogares, un relevamiento que recoge información sobre las características sociales, económicas y laborales de la población.

Los resultados departamentales publicados corresponden a un trimestre móvil, integrado en este caso por julio, agosto y setiembre de 2026.

Esto significa que las cifras no representan exclusivamente la situación de setiembre, sino una estimación correspondiente al conjunto de los tres meses.

Además, al tratarse de una encuesta por muestreo, los resultados están sujetos a márgenes de error estadístico. Por ese motivo, las variaciones entre períodos deben analizarse con precaución y, preferentemente, mediante comparaciones de mediano y largo plazo.

Los datos publicados permiten establecer una referencia actualizada sobre el mercado laboral de Colonia, aunque para determinar si la situación mejoró o empeoró respecto de 2025 es necesario comparar los resultados con los correspondientes al mismo trimestre del año anterior.

Un departamento con menor desempleo, pero con desafíos en el registro laboral

El informe del INE muestra dos aspectos de la situación laboral de Colonia durante el tercer trimestre de 2026.

Por un lado, el desempleo departamental fue inferior al promedio nacional, con aproximadamente 4.400 personas desocupadas.

Por otro, la proporción de trabajadores que no realizan aportes a la seguridad social por su ocupación principal superó la media del país.

Ambos indicadores permiten distinguir entre la disponibilidad de empleo y el registro de quienes se encuentran trabajando.

Para Carmelo, Nueva Palmira y las demás localidades del departamento, las cifras ofrecen un panorama general del mercado laboral coloniense, aunque no permiten establecer conclusiones específicas sobre la evolución del empleo en cada ciudad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Mercado de trabajo por área geográfica de residencia, julio-setiembre de 2026. Publicado el 30 de octubre de 2026.