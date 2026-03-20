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Por Lic. Elio García Clavijo

A simple vista, la escena transmite algo que cualquier institución quiere mostrar: orden, diálogo, gente importante sentada alrededor de una misma mesa. La ronda ayuda. La ronda siempre cae bien. Sugiere escucha, equilibrio, una circulación pareja de la palabra.

Pero cuando uno mira mejor, aparecen detalles más interesantes.

Porque el círculo no elimina las jerarquías. Las acomoda. Las vuelve más suaves. En esta reunión, aunque la disposición sea circular, hay un sector de la mesa que funciona como centro. No rompe la imagen de igualdad, pero la organiza. La reunión parece girar alrededor de ese punto. Y eso también comunica: en toda mesa hay una coreografía, y en toda coreografía hay lugares que pesan más que otros.

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Después está la limpieza de la escena. No se ven carpetas abiertas, hojas marcadas, laptops encendidas, mapas, anotaciones, papeles de trabajo. No está la cocina. Está la versión prolija de la cocina. La imagen no muestra tanto el trabajo técnico como el valor de sentarse a conversar. Y eso, en sí mismo, es parte del mensaje: la institución no solo quiere decir que trabaja, quiere decir que articula.

El texto acompaña esa misma lógica. Habla de “agenda común”, “desarrollo”, “sinergias”, “promoción conjunta”, “lenguaje común”. Son expresiones amplias, amables, diseñadas para reunir. No bajan al detalle fino, pero no lo necesitan. Su función es otra: construir un clima. Hacer sentir que hay rumbo, entendimiento y una mesa capaz de pensar el futuro sin estridencias.

También pesa la lista de nombres. Cámaras, asociaciones, empresas, zonas francas, proyectos. Nombrarlos no solo informa quiénes fueron. Les da espesor a la reunión. La vuelve más sólida, más importante, más legítima. En el lenguaje institucional, los nombres propios son una forma de fuerza.

Y ahí está, quizás, lo más interesante de todo.

La reunión no solo habla de desarrollo. También muestra cómo se representa hoy el desarrollo en Colonia: una mesa ordenada, actores reconocibles, palabras amplias, formas cuidadas. Nada desborda. Nada incomoda. Nada parece fuera de lugar.

No hay que desconfiar de esa imagen para leerla bien. Alcanza con mirarla con atención.

Porque en política, sobre todo en política local, la forma nunca es un detalle. La forma también gobierna.