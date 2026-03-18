El director nacional de Arquitectura, Martín Tierno, firmará el 19 de marzo convenios con dos instituciones del departamento de Colonia en el marco del programa de Convenios Sociales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), según informó la cartera en un comunicado.

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Las actuaciones previstas alcanzan a la Biblioteca Popular Jacinto Laguna, de Nueva Palmira, y a la Liga Helvética de Football, de Nueva Helvecia. Ambas iniciativas apuntan a mejorar espacios de uso comunitario vinculados a actividades culturales, sociales y deportivas.

En Nueva Palmira, la Biblioteca Popular Jacinto Laguna proyecta la ampliación de su salón multiuso. De acuerdo con la información oficial, la obra demandará una inversión total de 3.250.000 pesos, de los cuales 2.000.000 serán aportados por el MTOP. El objetivo es dotar a la institución de un espacio más adecuado para el desarrollo de actividades artístico-culturales.

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En tanto, en Nueva Helvecia, la Liga Helvética de Football llevará adelante la ampliación y reforma de su museo. El proyecto prevé la incorporación de una sala multifunción y servicios sanitarios. La inversión total será de 2.200.000 pesos, con un aporte ministerial de 1.500.000 pesos.

La agenda oficial establece que la firma de los convenios comenzará a las 14 en la Biblioteca Popular Jacinto Laguna, en Nueva Palmira, y continuará a las 16.30 en la sede del museo de la Liga Helvética, en Nueva Helvecia.