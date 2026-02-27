La Jefatura de Policía de Colonia comunicó este 27 de febrero el inicio de una investigación administrativa interna y actuaciones judiciales a raíz de la circulación de un vehículo particular que exhibía simbología considerada ofensiva y discriminatoria.

Según el comunicado oficial, la situación fue conocida a partir de testimonios de vecinos. Tras las actuaciones correspondientes, se identificó al propietario del vehículo, quien resultó ser un agente que desempeña funciones en una dependencia de la propia Unidad Ejecutora.

Ante estos hechos, la Jefatura dispuso de forma inmediata el inicio de una investigación administrativa con el objetivo de determinar las responsabilidades del funcionario y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en el reglamento disciplinario.

Asimismo, se dio cuenta de lo actuado a la Fiscalía Letrada de Rosario para que determine si la exhibición de la simbología referida configura un delito previsto en la normativa vigente en materia de incitación al odio, desprecio o violencia.

En el comunicado, la Jefatura de Policía de Colonia reiteró su compromiso con los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma de discriminación, y señaló que velará por la conducta que deben mantener quienes integran la fuerza pública.