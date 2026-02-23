PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) compareció este lunes ante la comisión parlamentaria que analiza el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea para ampliar información sobre su contenido e impacto sectorial.

La delegación fue encabezada por el ministro Gabriel Oddone e integrada por autoridades del MEF y del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellas el canciller Mario Lubetkin. La exposición combinó una lectura estratégica del contexto internacional con un análisis técnico de las consecuencias previstas para la industria y el comercio.

Oddone situó el acuerdo en un escenario global que definió como de “enorme complejidad”, marcado por la crisis climática, la irrupción de la inteligencia artificial y un reordenamiento geopolítico que, según afirmó, rompe con los principios que guiaron la economía internacional durante las últimas siete décadas. En ese marco, planteó que Uruguay enfrenta el desafío de integrarse a espacios que respeten reglas claras y valores democráticos, evitando “atajos” en un orden emergente.

El ministro defendió la pertenencia al Mercosur como plataforma para acceder al mayor mercado del hemisferio occidental y para incorporar estándares internacionales en materia productiva y regulatoria. También advirtió que la implementación requerirá políticas públicas capaces de gestionar una transición equitativa entre sectores.

Tras su intervención, el director de Asesoría Política Comercial, Juan Labraga, y la subsecretaria Valeria Csukasi presentaron a los legisladores estimaciones del impacto por rubro. El MEF viene trabajando en la negociación desde hace más de 20 años y ahora concentra sus esfuerzos en explicar sus alcances y preparar la adecuación interna ante una eventual aprobación parlamentaria.