El historiador Fernando Adrover defendió su tesis doctoral en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Udelar), donde obtuvo el Doctorado en Historia tras varios años de investigación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El trabajo, titulado “Una pequeña guerra fría en el Plata: peronismo y antiperonismo en Uruguay (1945-1955)”, analiza las tensiones políticas e ideológicas que atravesaron al Uruguay en el contexto del primer peronismo en Argentina y su proyección regional. El estudio se centra en un período clave para comprender las relaciones entre ambos países y las disputas internas que ese escenario generó en la sociedad uruguaya.

La investigación adquiere un significado particular desde el territorio. Adrover es oriundo de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, una zona históricamente vinculada con Argentina por razones geográficas, culturales y económicas. El litoral coloniense ha sido, durante décadas, un espacio de intercambio constante con la otra orilla del Río de la Plata, escenario también de episodios y presencias asociadas al período peronista.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El tribunal estuvo integrado por la doctora Magdalena Broquetas, directora de la tesis, y los doctores Pablo Alvira, Gerardo Caetano y Ernesto Bohoslavsky.

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación felicitó públicamente al nuevo doctor en sus redes sociales. El medio FM Río 90.9 destacó además su trayectoria como palmirense formado en la Escuela N° 8 y en el Liceo Medulio Pérez.

La obtención del doctorado consolida un aporte académico que dialoga con la historia política rioplatense y, al mismo tiempo, conecta con una región donde esos procesos tuvieron impacto directo.