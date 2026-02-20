La conexión fluvial entre Colonia y Buenos Aires incorporará desde 2026 un ferry propulsado exclusivamente por energía eléctrica. La nave, denominada “China Zorrilla”, será operada por Buquebús y forma parte de un proyecto que articula inversión privada con infraestructura desarrollada por organismos públicos uruguayos.

El buque mide 130 metros de eslora y 32 de manga. Tendrá capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos, además de un área comercial de unos 2.300 metros cuadrados. Durante la presentación oficial se indicó que se trata del ferry eléctrico de mayor porte actualmente desarrollado en su categoría.

Para su operativa fue instalada en el puerto de Colonia una infraestructura eléctrica específica, que incluye dos cargadores de alta potencia destinados a abastecer la embarcación. La obra eléctrica demandó una inversión cercana a 20 millones de dólares y fue concebida para atender ferries eléctricos de gran tamaño.

A esa inversión se suman los trabajos ejecutados por la Administración Nacional de Puertos (ANP), que desde 2017 ha destinado alrededor de 55 millones de dólares a la ampliación de infraestructuras en Colonia y mantiene nuevas obras en curso. La empresa estatal UTE participó en la provisión energética y en el desarrollo del sistema de carga, en coordinación con la ANP y el operador privado.

Según lo informado, la nave completaba pruebas técnicas antes de su traslado hacia Uruguay, con arribo previsto al sistema portuario nacional previo al inicio de la operativa comercial en la ruta Colonia–Buenos Aires.

El proyecto se inscribe en el proceso de electrificación del transporte fluvial regional y en la adaptación de la infraestructura portuaria a tecnologías energéticas de menor impacto ambiental.