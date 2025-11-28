El director del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Colonia, Maxi Olaverry, informó que este viernes se llevó a cabo una capacitación dirigida a más de 60 asistentes personales que desarrollan tareas en centros educativos del departamento. La actividad fue organizada por la Secretaría de Cuidados y contó con la presencia de trabajadoras de diversas localidades.

Según comunicó la oficina departamental, la convocatoria superó ampliamente las expectativas iniciales, por lo que ya se prevé replicar la instancia en otras ciudades, entre ellas Carmelo, tal como se acordó en la MIPS del miércoles pasado.

La jornada incluyó la participación de Uruguay Crece Contigo y del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que aportaron a los contenidos del encuentro formativo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Situación del programa y perspectivas

Olaverry señaló que el Programa de Asistentes Personales es una línea de trabajo prioritaria para el MIDES en Colonia. Recordó que, por razones presupuestales durante la administración anterior, no se realizaron visitas de seguimiento después de abril de 2023, lo que generó un atraso acumulado en el monitoreo del servicio.

Desde la dirección departamental se indicó que se espera avanzar en la regularización de estas instancias en el marco del próximo presupuesto.