Un incendio de pastizales registrado esta tarde en la ruta 21, en las cercanías de Zagarzazú, provocó la presencia de humo sobre la carretera y una momentánea reducción de la visibilidad para quienes circulaban por la zona.

El fuego se originó en un espacio de aproximadamente seis metros alrededor de un transformador de UTE. Aunque el área afectada no era extensa, el humo cruzó la ruta en un tramo breve, lo que generó dificultades de visión en un sector puntual de la vía.

Una dotación del destacamento de Bomberos de Carmelo acudió al lugar y controló la situación sin que se reportaran daños mayores ni afectación a la circulación más allá del tramo con humo.

Las causas del incendio no habían sido informadas al cierre de esta edición.