Un grupo de vecinos de Carmelo convocó a una reunión abierta para abordar la problemática vinculada al robo de motos, una situación que, según señalaron, afecta a la comunidad desde hace varios meses.

El encuentro tiene como objetivo intercambiar información, coordinar acciones y buscar soluciones conjuntas ante los episodios denunciados en distintos barrios de la ciudad. La convocatoria es abierta a toda la población local.

La reunión se realizará el lunes 2 de diciembre, a las 20.00 horas, en el local de ADECO Carmelo, ubicado en calle 12 de Febrero entre Zorrilla y Carmen.

Los organizadores invitaron a los vecinos a participar y plantear sus inquietudes durante la actividad.